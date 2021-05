Man Utd trút cơn thịnh nộ sau thảm họa "vỡ sân"?

Dân trí Niềm tin của những CĐV Man Utd vào nhà Glazer thấp chưa từng thấy. Hình ảnh họ gây rối ở Old Trafford cho thấy điều đó. Giờ là lúc, Quỷ đỏ cần một chiến thắng trước AS Roma để tạm xoa dịu dư luận.

Lượt về bán kết Europa League 02h00 ngày 7/5 AS Roma vs Man Utd (lượt đi 2-6) Arsenal vs Villarreal (lượt đi 1-2)

Dù Man Utd đã rút khỏi European Super League nhưng nó vẫn không thể xoa dịu sức ép từ dư luận. Đã vậy, việc người đồng sở hữu CLB, Avram Glazer từ chối xin lỗi những người hâm mộ giống như động thái đổ thêm dầu vào lửa.

Cơn giận dữ của CĐV Man Utd thổi bùng mạnh mẽ.

Trong những năm qua, sự bức xúc với giới chủ người Mỹ cứ âm ỉ cháy trong lòng những người yêu mến Man Utd. Hàng loạt sự kiện vừa qua khiến cho ngọn lửa hận thù càng được thổi bùng và không thể ngăn cản.

Hàng trăm CĐV Man Utd đã lẻn vào sân Old Trafford tạo nên hình ảnh "vỡ sân" kinh hoàng. Ở bên ngoài sân, hàng nghìn CĐV khác cũng đưa ra động thái phản đối, yêu cầu những ông chủ người Mỹ rời khỏi Man Utd.

Ai cũng hiểu, sự bức xúc như vậy không có lợi cho đoàn quân HLV Solskjaer ở thời điểm quyết định. Sự phản đối dữ dội của CĐV, ngọn lửa hận thù rực cháy, trận đấu bị hoãn lại… đã tác động không nhỏ tới tâm lý của những cầu thủ Man Utd.

Cũng may cho Quỷ đỏ là họ đã chiến thắng 6-2 trong trận lượt đi bán kết Europa League với AS Roma. Do đó, họ không chịu nhiều sức ép về mặt kết quả. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Man Utd được phép chủ quan.

Cần nói thêm rằng, trong quá khứ, AS Roma từng lội ngược dòng thành công trước Barcelona khi bị dẫn trước 1-4 ở lượt đi (thắng 3-0 ở lượt về). Trong thế không còn gì để mất, AS Roma đương nhiên sẽ bùng lên tấn công điên cuồng.

Man Utd cần một chiến thắng trước AS Roma để tạm xoa dịu sức ép dư luận.

Trận đấu với Man Utd là trận chiến lớn cuối cùng của HLV Paulo Fonseca trước khi rời khỏi CLB, nhường chỗ cho Mourinho. Đương nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn tạo ra cú sốc đủ lớn (hay chí ít là chiến thắng để chia tay CLB). Do đó, không ngạc nhiên nếu AS Roma thi đấu với 200% quyết tâm ở trận đấu này.

Về lý thuyết, Man Utd chỉ cần không thua với cách biệt 4 bàn là có thể đi tiếp. Nhưng trong bối cảnh CĐV đang ngùn ngụt sự căm phẫn, họ vẫn cần chiến thắng để xoa dịu tình hình. Chính vì vậy, đoàn quân của HLV Solskjaer sẽ không tới thành Roma với tâm lý dạo chơi.

Trong quá khứ, Man Utd đã có 3 lần tới làm khách tới sân Olimpico của AS Roma. Tất cả đều trong giai đoạn từ năm 2007-2008. Trong đó, Quỷ đỏ đã thắng 1, hòa 1, thua 1 tại đây.

Với một đối thủ "say đòn" tấn công như AS Roma, nếu tỉnh táo, Man Utd hoàn toàn có thể trút cơn mưa bàn thắng tiếp theo vào lưới đối thủ này. Cánh cửa vào chung kết Europa League đang ở rất gần với CLB.

Trong khi đó, ở trận bán kết còn lại, Arsenal đang gặp rất nhiều khó khăn khi để thua 1-2 trước Villarreal trên sân khách ở lượt đi. Trong cuộc tái đấu ở Emirates, "Pháo thủ" bắt buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn (hoặc tỷ số 1-0).

Tín hiệu đáng mừng với Arsenal khi Aubameyang vừa chấm dứt chuỗi 7 trận đấu liên tiếp không ghi bàn khi đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng trước Newcastle cuối tuần qua. Cầu thủ người Gabon đã thi đấu khá tệ trong mùa giải này nhưng bàn thắng vừa qua hoàn toàn có thể tạo nên cú hích, để anh tạo nên sự khác biệt trước Villarreal.

Arsenal có thể lội ngược dòng trước Villarreal để tạo nên trận chung kết Europa League toàn Anh.

Do gần như không còn cơ hội giành vé dự Champions League thông qua con đường Premier League nên họ chỉ còn một lựa chọn là giành chức vô địch Europa League. Động lực quá lớn ấy sẽ thúc đẩy Arsenal.

Nhưng tất nhiên, Villarreal không phải dạng vừa. Dẫn dắt CLB ở thời điểm này là HLV Unai Emery, người từng dẫn dắt Arsenal trong quá khứ. HLV người Tây Ban Nha vốn được biết đến là "ông vua Europa League" khi từng giành 3 chức vô địch liên tiếp giải đấu này cùng Sevilla từ năm 2014-2016.

Kinh nghiệm ở đấu trường Europa League của HLV Unai Emery một lần nữa phát huy tác dụng khi "Tàu ngầm vàng" lầm lũi bước vào trận bán kết. Chỉ cần kết quả hòa ở sân Emirates là sẽ giúp Villarreal lọt vào tới trận đấu cuối cùng.

Việc Arsenal không thắng trong 5 trận gần nhất trên sân nhà mang tới nhiều sự lo lắng. Tuy nhiên, đây là thời điểm mà họ cần chứng minh bản lĩnh. Sau khi Man City và Chelsea đã tạo nên trận chung kết Champions League toàn Anh, những người hâm mộ Man Utd và Arsenal có thể làm được điều đó ở Europa League.

H.Long