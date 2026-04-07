Man Utd đón tin vui sau quãng nghỉ dài, tín hiệu lạc quan trở lại

Man Utd đang nhận được những cú hích quan trọng về lực lượng khi HLV Michael Carrick chuẩn bị cho màn tái xuất tại Ngoại hạng Anh sau gần một tháng không thi đấu. Đây là tín hiệu tích cực trong giai đoạn quyết định của mùa giải đối với "Quỷ đỏ".

Theo truyền thông Anh, Man Utd đã công bố danh sách 25 cầu thủ tham dự chuyến tập huấn tại Dublin (Ireland), đáng chú ý là sự góp mặt của Lisandro Martinez và Patrick Dorgu, hai cái tên vừa trở lại sau chấn thương.

Sự trở lại của Martinez mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trung vệ người Argentina đã phải nghỉ thi đấu 5 trận vì chấn thương bắp chân, trong bối cảnh hàng thủ Man Utd liên tục bị xáo trộn. Với lối chơi quyết liệt và khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới, cầu thủ sinh năm 1998 được xem là trụ cột không thể thay thế khi đạt thể trạng tốt nhất.

Trong khi đó, Dorgu cũng tiến gần đến ngày tái xuất sau chấn thương gân kheo gặp phải hồi tháng 1, khiến anh bỏ lỡ 8 trận đấu. Trước khi dính chấn thương, tuyển thủ Đan Mạch là một trong những phát hiện thú vị dưới thời Carrick, ghi dấu ấn với những bàn thắng quan trọng trước các đối thủ lớn như Man City và Arsenal. Việc anh trở lại tập luyện trên sân là tín hiệu tích cực cho hành lang cánh trái của Man Utd.

Không chỉ có hai trường hợp kể trên, đội chủ sân Old Trafford còn đón thêm lực lượng khi Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko góp mặt trở lại sau khi vắng mặt ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, một số trụ cột như Diogo Dalot và Tom Heaton phải ở lại vì bệnh, còn Matthijs de Ligt tiếp tục vắng mặt dài hạn do chấn thương lưng.

Khoảng thời gian "im ắng" của Man Utd bắt nguồn từ kỳ nghỉ quốc tế cùng lịch thi đấu cúp, khiến họ không ra sân kể từ trận hòa Bournemouth hôm 20/3. Tuy nhiên, quãng nghỉ này lại trở thành cơ hội để Carrick tái thiết thể lực và ổn định đội hình cho chặng nước rút.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Anh, Man Utd đã có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Đội bóng hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Carrick thậm chí được đánh giá cao nhờ những điều chỉnh chiến thuật hợp lý, giúp tối ưu vai trò của nhiều trụ cột như Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo.

Dù vậy, thử thách phía trước vẫn rất lớn khi Man Utd còn 7 vòng đấu, với lịch thi đấu dày đặc và nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trận gặp Leeds United vào ngày 13/4 sẽ đánh dấu sự trở lại, đồng thời là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của "Quỷ đỏ".

Với sự trở lại kịp thời của các trụ cột cùng đà tâm lý tích cực, Man Utd đang có cơ sở để tự tin bước vào giai đoạn then chốt, nơi mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định cả mùa giải.