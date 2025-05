Man Utd chia tay 3 cầu thủ sau mùa giải tệ hại

"Mọi người tại Man Utd cảm ơn Victor, Jonny và Christian vì những đóng góp của họ trong suốt thời gian ở Old Trafford và chúc họ may mắn nhất trong tương lai", thông báo của Man Utd về việc chia tay bộ đôi trung vệ Victor Lindelof, Jonny Evan và tiền vệ Christian Eriksen do hết hạn hợp đồng.

Jonny Evan là biểu tượng từ lò đào tạo của Man Utd (Ảnh: Reuters).

Trung vệ Jonny Evans trưởng thành từ học viện của Man Utd, gắn bó với CLB trong 9 năm trước khi rời đi vào năm 2015. Anh đã chơi cho West Brom và Leicester trước khi trở lại "Quỷ đỏ" vào năm 2023 dưới thời HLV Erik ten Hag.

Như vậy trung vệ người Bắc Ireland có tổng cộng 11 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, ra sân 241 lần và ghi được 8 bàn thắng, giành được 3 chức vô địch Premier League và 1 chức vô địch Champions League.

Tiền vệ Eriksen gia nhập Man Utd vào năm 2022 chỉ một năm sau khi anh bị một cơn đau tim kinh hoàng khi đang chơi cho đội tuyển Đan Mạch. Cầu thủ sinh năm 1992 đã có 107 lần ra sân cho "Quỷ đỏ", ghi được 8 bàn thắng và giành được một Cúp FA và một Cúp Liên đoàn.

Christian Eriksen và Victor Lindelof sẽ rời Man Utd sau khi hết hạn hợp đồng ở mùa hè này (Ảnh: Alamy).

Lindelof đã gia nhập đội bóng với mức phí chuyển nhượng 31 triệu bảng từ Benifica vào năm 2017, ra sân 284 lần và cũng như Eriksen giành được một Cúp FA và một Cúp Liên đoàn.

Chưa dừng lại ở đây, theo truyền thông Anh, Man Utd sẽ đưa toàn bộ đội hình lên thị trường chuyển nhượng trong hè năm nay, không còn bất kỳ cái tên nào là bất khả xâm phạm.

Nguyên nhân sâu xa đến từ việc đội chủ sân Old Trafford không thể giành quyền tham dự Champions League mùa tới, qua đó mất khoản thu nhập lên đến 100 triệu bảng.

Bruno Fernandes, Casemiro, Garnacho, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Andre Onana và Harry Maguire đều có thể bị bán. Đáng chú ý nhất là đội trưởng Fernandes, người đã công khai bày tỏ mong muốn được ra đi nếu ban lãnh đạo cảm thấy đó là điều cần thiết.

Ở trận đấu hạ màn Premier League, Christian Eriksen là người mang về bàn thắng quyết định để giúp Man Utd đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-0, qua đó thầy trò HLV Ruben Amorim khép lại mùa giải ở vị trí thứ 15 với 42 điểm sau 38 vòng đấu.