Luis Suarez nhận án phạt nặng vì hành vi phản cảm với đối thủ

Ngay sau trận thua 0-3 của Inter Miami ở trận chung kết Leagues Cup hôm 31/8, các thành viên Inter Miami đã không giữ được bình tĩnh và xảy ra xô xát với đối thủ. Tình huống nghiêm trọng nhất là hành vi của tiền đạo Luis Suarez, khi anh nhổ nước bọt về phía Giám đốc an ninh của Seattle Sounders, Gene Ramirez.

Suarez tranh cãi với Giám đốc an ninh của Seattle Sounders, Gene Ramirez (Ảnh: Getty).

Ngay sau hành vi thiếu kiềm chế của mình, Suarez đã công khai xin lỗi trên Instagram. Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật Leagues Cup vẫn quyết định đưa ra án phạt. Tiền đạo người Uruguay bị treo giò 6 trận và án phạt này sẽ được áp dụng tại giải đấu năm sau.

Đặc biệt, quyết định này còn mở ra một tiền lệ, khi Ban tổ chức Major League Soccer (MLS) cũng có thể vào cuộc và áp dụng những hình phạt bổ sung, như một lời cảnh báo đối với các cầu thủ khác về hành vi phi thể thao.

Không chỉ riêng Suarez, nhiều cái tên khác cũng phải nhận án phạt từ Ban tổ chức Leagues Cup sau vụ ẩu đả trong trận chung kết vừa qua.

Tình huống Sergio Busquet tác động vào mặt đối thủ (Ảnh: Getty).

Theo đó, tiền vệ Sergio Busquets của Inter Miami bị treo giò hai trận vì hành vi đấm vào Obed Vargas. Đồng đội của anh là hậu vệ Tomas Aviles cũng bị cấm thi đấu ba trận do có hành vi bạo lực. Về phía Seattle Sounders, trợ lý HLV Steven Lenhart cũng nhận án phạt cấm chỉ đạo 5 trận vì vi phạm Điều 4.2.C trong Quy định thi đấu Leagues Cup 2025.

Hành vi của Suarez đã gây nên làn sóng phẫn nộ, nhiều cổ động viên cho rằng nên cấm vĩnh viễn cầu thủ người Uruguay ở các giải đấu chuyên nghiệp vì đây không phải lần đầu tiên anh có những hành động tương tự.

Vào năm 2010, khi còn khoác áo Ajax, tiền đạo người Uruguay từng bị cấm thi đấu 7 trận vì cắn vào vai Otman Bakkal trong trận đấu với PSV Eindhoven. Ba năm sau, anh lặp lại hành vi tương tự khi cắn Branislav Ivanovic của Chelsea, dẫn đến án phạt cấm thi đấu 10 trận.

Khung cảnh trận chung kết Leagues Cup 2025 trở nên hỗn loạn (Ảnh: Getty).

Tại World Cup 2014 ở Brazil, tiền đạo Luis Suarez tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích khi có hành vi cắn vai cầu thủ người Italy, Giorgio Chiellini. Mặc dù trọng tài không rút thẻ đỏ ngay trên sân nhưng FIFA sau đó đã đưa ra án phạt cực nặng: cấm mọi hoạt động bóng đá trong 4 tháng và treo giò 9 trận đấu quốc tế. Đây được xem là một trong những án kỷ luật nặng nhất lịch sử World Cup.

Không chỉ vậy, Suarez còn từng bị cáo buộc dùng lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào Patrice Evra. Sau quá trình điều tra, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã kết luận anh có lỗi và treo giò 8 trận, kèm theo khoản phạt 40.000 bảng.