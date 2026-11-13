Theo ghi nhận của Dân trí, không khí chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM) đang diễn ra hết sức khẩn trương. Các hạng mục phục vụ sự kiện đang dần hoàn thiện, trong đó nổi bật là khu vực khán đài và sân khấu quy mô lớn.

Công nhân và các đơn vị thi công đang làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thiện những phần việc cuối cùng, từ lắp đặt kết cấu đến chỉnh trang không gian tổ chức. Công trường luôn tấp nập người làm việc, tất cả hướng đến mục tiêu sẵn sàng cho đêm khai mạc diễn ra vào ngày 21/11.

Sân khấu lớn nằm sát bờ sông Sài Gòn là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của khu vực tổ chức lễ khai mạc, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng.

Ngọn đuốc khổng lồ ở giữa sân khấu là tâm điểm chính trong buổi lễ khai mạc. Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện kết cấu trước buổi sơ duyệt và tổng duyệt, dự kiến diễn ra lần lượt vào ngày 17 và 19/11.

Khu vực khán đài đang được bố trí khoa học, đảm bảo khán giả có thể theo dõi trọn vẹn các phần trình diễn diễn ra trong không gian ven sông thơ mộng.

Những chiếc đèn công suất lớn đang được đơn vị thi công lắp đặt vào đúng vị trí, hứa hẹn mang lại một "bữa tiệc ánh sáng" sống động và hoành tráng trong phần khai mạc.

Công viên bờ sông Sài Gòn cũng là lợi thế riêng của địa điểm tổ chức năm nay, khi cảnh quan dòng sông trong lòng phố trở thành một phần không thể thiếu của chương trình, tạo nên không gian độc đáo và ấn tượng.

Băng rôn, khẩu hiệu được ban tổ chức giăng khắp xung quanh khu vực tổ chức lễ khai mạc, tạo không khí sôi động và chào đón.

Công nhân vẫn miệt mài làm việc xuyên trưa để kịp hoàn thiện những hạng mục quan trọng nhất, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra vào tối 21/11. Sự kiện được kỳ vọng mang đến một cách tổ chức mới mẻ, kết hợp hài hòa giữa không gian mặt nước, sân khấu hiện đại và các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, tạo nên một đêm khai mạc đáng nhớ.