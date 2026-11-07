Lễ khai mạc dự kiến sẽ được tổ chức ngày 21/11, tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Đại hội có 973 nội dung thi đấu, thuộc 48 môn thể thao.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương (Ảnh: Quý Lượng).

Trước thời điểm khai mạc, các môn bóng bàn, marathon và muay đã hoàn thành chương trình thi đấu. Các đoàn mạnh tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay có Hà Nội, chủ nhà TPHCM, Công an Nhân Dân…

Riêng trung tâm Trung tâm báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, chính thức đi vào hoạt động sáng 6/11, tại tòa nhà VOH - HTV (TPHCM).

Xuất hiện tại lễ khai mạc Trung tâm báo chí của đại hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Hoàng Đạo Cương nói: “Việc tổ chức đại hội tại TPHCM mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào năng lực, trách nhiệm của thành phố trong việc đăng cai, tổ chức một sự kiện thể thao quy mô quốc gia”.

Một số môn đã thi đấu trước lễ khai mạc, như môn muay (Ảnh: Nhật Nam).

“Với vị thế là đô thị lớn, năng động, hiện đại, có khả năng kết nối và hội nhập sâu rộng, TPHCM có điều kiện phát huy thế mạnh về cơ sở hạ tầng, nguồn lực xã hội, văn hóa và du lịch, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đại hội.

Đại hội cũng quảng bá hình ảnh TPHCM nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế”, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương nói thêm.

Cũng trong ngày Trung tâm báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc vào ngày 6/11, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, ông Trần Thế Thuận, cho biết TPHCM triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như miễn, giảm giá vé trên các tuyến đường sắt đô thị, tuyến xe buýt.

Đồng thời, TPHCM miễn phí tham quan, trải nghiệm tại 25 bảo tàng, nhà hát và địa điểm biểu diễn nghệ thuật trực thuộc Sở VH-TT TPHCM.