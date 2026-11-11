Nhà thi đấu Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM) đã hoàn tất công tác cải tạo, nâng cấp với tổng kinh phí khoảng 229 tỷ đồng, sẵn sàng đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đây là một trong những địa điểm thi đấu trọng điểm của Đại hội, dự kiến sẽ tổ chức các môn thể dục dụng cụ, đấu kiếm, bơi lội và một số nội dung thể thao khác.

Hệ thống mái vòm của Nhà thi đấu Phú Thọ là một trong những hạng mục được ưu tiên cải tạo, nhằm hoàn thiện diện mạo công trình và đảm bảo khả năng khai thác lâu dài.

Khu vực sân thi đấu cũng được chỉnh trang, nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn cho các môn thể thao được tổ chức tại đây, đảm bảo chất lượng thi đấu và khai thác hiệu quả trong các sự kiện lớn.

Hệ thống ghế ngồi trên khán đài được thay mới và sắp xếp đồng bộ, tạo không gian khang trang, hiện đại hơn cho khán giả.

Việc cải tạo khán đài không chỉ phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc mà còn hướng đến nâng cao trải nghiệm cho khán giả trong các giải đấu và sự kiện tương lai.

Ngoài các hạng mục thi đấu, hệ thống điều hòa không khí, âm thanh và chiếu sáng cũng được đầu tư nâng cấp đồng bộ.

Công tác cải tạo còn tập trung vào hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ, phòng chức năng, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ có thêm điều kiện để phục vụ các hoạt động thể thao, văn hóa và sự kiện tập trung đông người.

Sau quá trình cải tạo, Nhà thi đấu Phú Thọ đã khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu thể thao quy mô lớn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao của TPHCM.

Cùng với Nhà thi đấu Phú Thọ, CLB Bơi lặn Phú Thọ cũng được đầu tư cải tạo, nâng cấp để phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Sau khoảng 18 tháng thi công, nhiều hạng mục quan trọng từ hồ bơi, khán đài đến hệ thống kỹ thuật đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ các nội dung thi đấu bơi và lặn.

Khu vực khán đài tại CLB Bơi lặn Phú Thọ được chỉnh trang với toàn bộ 300 ghế ngồi thay mới, góp phần cải thiện diện mạo công trình và nâng cao điều kiện phục vụ khán giả.

Các bục xuất phát tại hồ bơi đã được lắp đặt, hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ vận động viên tranh tài. Cùng với hệ thống xử lý nước, chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ được nâng cấp, CLB Bơi lặn Phú Thọ đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Hệ thống chiếu sáng tại CLB Bơi lặn Phú Thọ được nâng cấp bằng các loại đèn chuyên dụng, hướng đến tiêu chuẩn Olympic, đảm bảo độ sáng cần thiết và hạn chế chói, phản chiếu trên mặt nước.

Sau quá trình cải tạo, Nhà thi đấu Phú Thọ đã khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại. Sẵn sàng chào đón Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, khẳng định vai trò quan trọng của công trình trong sự kiện thể thao lớn của cả nước.