Hàng nghìn người diễu hành ở Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TPHCM

Tối 19/4, hàng nghìn người hòa vào dòng diễu hành rước đuốc trong Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TPHCM) mở ra một kỳ đại hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thành phố. Khác với không gian khép kín quen thuộc của sân vận động hay nhà thi đấu, lễ khai mạc năm nay được tổ chức ngoài trời với chủ đề Vươn cao cùng thành phố, mang đến bầu không khí cởi mở và sôi động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng Đại hội Thể dục thể thao năm 2026 không chỉ là ngày hội của người dân thành phố mà còn là dịp nhìn lại toàn diện phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ.

Sự kiện cũng nhằm tôn vinh lực lượng vận động viên, phát hiện những nhân tố mới và chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10. Đồng thời, đây được xem là cột mốc khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của thể thao TPHCM, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng nền thể dục thể thao ngày càng bền vững, mang đậm bản sắc và lan tỏa rộng rãi.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn diễu hành quy mô lớn của các đoàn vận động viên, quy tụ lực lượng tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay trong lịch sử các kỳ đại hội thể dục thể thao TPHCM.

Mỗi phường, xã, đặc khu cử 10 vận động viên, được chia thành 16 cụm, mỗi cụm gồm 2 khối nhỏ di chuyển nối tiếp, giữ khoảng cách 2m, lần lượt đi qua lễ đài và tập kết trước sân khấu.

Đại hội năm nay quy tụ 170 đoàn, trong đó có 168 đoàn đến từ các phường, xã trên địa bàn, cùng đoàn vận động viên Bộ Tư lệnh thành phố và Công an thành phố. Đây là lần có số lượng tham dự lớn nhất trong lịch sử tổ chức đại hội.

Kết thúc phần diễu hành, chương trình chuyển sang các nghi thức trang trọng như rước cờ Tổ quốc và cờ Đại hội.

Đội rước cờ Tổ quốc quy tụ những vận động viên tiêu biểu: Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện (thể dục dụng cụ), Nguyễn Tấn Sang (pencak silat), Huỳnh Hà Hữu Hiếu (muay), Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo) và Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh).

Trong khi đó, đội rước cờ Đại hội gồm các gương mặt nổi bật như: Y Liên (cử tạ), Trần Thị Thùy Trang (bóng đá nữ), Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm), Lê Ngọc Như Ý (petanque) và Trần Nhật Hoàng (bắn cung).

Nghi thức rước đuốc Đại hội khởi đầu từ Bến Nhà Rồng, nơi ông Nguyễn Nam Nhân thực hiện nghi lễ xin lửa thiêng. Ngọn đuốc sau đó được rước qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, kết thúc tại công viên bờ sông Sài Gòn. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tiếp nhận và thắp sáng đuốc chính của Đại hội.

Vận động viên môn bóng ném Phan Vân Anh (phường Chợ Lớn) đọc lời tuyên thệ, cam kết thi đấu văn minh, các trận đấu sẽ diễn ra công bằng và công chính.

Lễ khai mạc còn gây ấn tượng với chuỗi tiết mục âm nhạc sôi động. Ca khúc chủ đề “The World is waiting” do K-ICM và Trọng Hiếu thể hiện mở màn, khuấy động không khí sự kiện. Tiếp đó, “Khát khao phi thường” và “Chân cứng đá mềm” qua giọng hát của Phương Thanh, Hoàng Bách cùng Saigon Choir tiếp tục đẩy cao cảm xúc. Khép lại chương trình là mashup “Unstoppable” - “Vinh quang đang chờ ta” hòa cùng màn pháo hoa rực rỡ bên công viên bờ sông Sài Gòn.

Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5, với quy mô 44 môn và 807 nội dung thi đấu, thu hút 136 đơn vị đăng ký tham gia.

Không chỉ là sân chơi thể thao quy mô lớn, đại hội còn được xem như bước chạy đà quan trọng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X do TPHCM đăng cai vào cuối năm nay. Việc liên tiếp tổ chức các sự kiện lớn góp phần khẳng định vị thế của thành phố, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại trong giai đoạn mới.