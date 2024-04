Liverpool vươn lên dẫn đầu bảng Premier League

Tại vòng 30 Premier League, Liverpool thi đấu trên sân nhà trước Brighton. Đội khách gây bất ngờ tại Anfield với bàn thắng mở tỷ số của Welbeck ở ngay phút thứ hai. Cầu thủ người Anh ra chân nhanh sau khi bóng vô tình văng ra trước mặt anh, bóng đi căng hướng vào phía phải cầu môn.

Sau bàn thua sớm, Liverpool vùng lên mạnh mẽ, đội chủ nhà cầm bóng không nhỉnh hơn quá nhiều so với đội khách, nhưng liên tục tiếp cận khung thành đối phương. Tới phút 27, Liverpool tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Diaz. Cầu thủ người Colombia khá may mắn khi cú phá bóng của hậu vệ Brighton lại vô tình trở thành đường kiến tạo để anh dứt điểm từ cự ly 5m.

Salah ăn mừng sau khi ghi bàn cho Liverpool (Ảnh: EPL).

Sang hiệp hai, sức ép tấn công của Liverpool gia tăng khi đội chủ nhà muốn tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 65, Salah đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 2-1 sau cú cứa lòng chân trái chính xác, các cầu thủ đội chủ nhà đã có một pha tổ chức tấn công tốt, phối hợp nhuần nhuyễn.

Khoảng cách một bàn chưa an toàn, tuy nhiên với lợi thế dẫn bàn, Liverpool đã lùi lại chơi phòng thủ phản công. Phút 71, bóng được đưa vào lưới của Brighton song VAR bắt lỗi việt vị với Diaz nên không công nhận bàn thắng.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Brighton có được một vài pha tấn công tiếp cận khung thành đội chủ nhà, nhưng các cầu thủ đội khách không thể xuyên thủng lưới của Liverpool lần thứ hai.

Bảo vệ được chiến thắng 2-1, Liverpool vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 67 điểm, hơn đội nhì bảng Arsenal 2 điểm và Man City 3 điểm. Mùa giải còn 8 vòng đấu, lịch thi đấu của Liverpool khá thuận lợi và đoàn quân của Klopp đang rộng cửa giành ngôi vô địch.