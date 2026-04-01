Liverpool chiếm vị trí dự Champions League, gây sức ép lớn lên Chelsea

Liverpool củng cố vị trí trong top 5 Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 2-0 trước Fulham trên sân Anfield vào rạng sáng 12/4, qua đó chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không thắng trong các cuộc đối đầu trực tiếp trước đối thủ thành London. Ba điểm này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League đang bước vào giai đoạn nước rút. The Kop đã nâng khoảng cách với đội xếp sau Chelsea lên 4 điểm trước khi đội bóng thành London thi đấu với Man City.

Liverpool giành chiến thắng quan trọng trước Fulham (Ảnh: Getty).

Trước giờ bóng lăn, tâm điểm chú ý xoay quanh thông tin Andrew Robertson sẽ rời đội vào cuối mùa giải. Hậu vệ người Scotland cũng sớm để lại dấu ấn với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bị Harry Wilson lăn xả cản phá. Ít phút sau, một cái tên khác cũng được cho là sẽ chia tay đội bóng là Mohamed Salah khiến thủ môn Bernd Leno phải trổ tài với pha dứt điểm ở góc hẹp.

Sức ép liên tục được Liverpool tạo ra nhờ lối chơi pressing tầm cao và tốc độ ở hai biên, và suýt mang lại hiệu quả ở phút 20, khi Cody Gakpo tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khoảng thời gian này, đội chủ nhà kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn, liên tục đẩy Fulham lùi sâu về phần sân nhà.

Fulham dần lấy lại thế trận và trở nên nguy hiểm hơn về cuối hiệp một. Họ liên tiếp thử thách thủ môn Giorgi Mamardashvili với hai pha dứt điểm của Alex Iwobi và Oscar Bobb, buộc người gác đền này phải cứu thua xuất sắc. Ngay sau đó, Harry Wilson tiếp tục uy hiếp bằng cú cứa lòng đưa bóng đi trúng nóc lưới.

Dù không cầm bóng nhiều bằng đối thủ, Fulham cho thấy sự sắc sảo trong các pha phản công nhanh và những tình huống cố định. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội khiến đội khách phải trả giá trước giờ nghỉ. Rio Ngumoha xoay trở khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa mở tỷ số ở phút 36, bàn thắng đầu tiên của cầu thủ trẻ này tại Anfield.

Chưa dừng lại, Salah nhân đôi cách biệt chỉ bốn phút sau với pha dứt điểm tương tự, đồng thời nối dài thành tích ghi bàn ấn tượng của mình, khiến Fulham đối mặt nhiệm vụ cực kỳ khó khăn trong hiệp hai.

Salah ăn mừng sau khi ghi bàn thắng (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, HLV Marco Silva thực hiện hai sự thay đổi nhân sự khi tung Sasa Lukic và Emile Smith Rowe vào sân nhằm tăng cường khả năng kiểm soát tuyến giữa và hỗ trợ tấn công. Lukic thậm chí đã đưa được bóng vào lưới chỉ sau năm phút, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đội khách vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, trong đó Rodrigo Muniz đánh đầu cận thành nhưng bị Florian Wirtz kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Fulham tiếp tục gây sức ép từ các tình huống cố định, song Joachim Andersen chỉ có thể đánh đầu chệch cột trong gang tấc sau quả tạt của Wilson, trong một ngày mà sự chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng không đứng về phía họ.

Emile Smith Rowe sau đó có cơ hội rõ rệt để rút ngắn tỷ số khi thoát xuống nhận bóng trong vòng cấm, nhưng lại dứt điểm chệch khung thành từ cự ly gần. Đó cũng là cơ hội đáng kể cuối cùng của Fulham, khi họ nhận thất bại thứ 9 trên sân khách mùa này, con số phản ánh rõ sự thiếu ổn định của đội bóng thành London mỗi khi thi đấu xa nhà.

Liverpool chơi chắc chắn để bảo vệ tỷ số (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Liverpool chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong những phút cuối, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế. Thủ môn Giorgi Mamardashvili tiếp tục có thêm một trận đấu ấn tượng với nhiều pha xử lý an toàn, góp phần giữ sạch lưới. Ở tuyến trên, dù không ghi thêm bàn thắng, các chân sút của đội chủ nhà vẫn duy trì được sức ép cần thiết để khiến Fulham không thể dâng cao đội hình quá mức.

Chiến thắng này giúp Liverpool có màn chạy đà hoàn hảo cho trận đấu giữa tuần tại Champions League gặp PSG, nơi họ sẽ cần tái lập chiến thắng với tỷ số tương tự nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Quan trọng hơn, màn trình diễn trước Fulham cho thấy sự cân bằng tốt hơn trong lối chơi của “Lữ đoàn đỏ”, với sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm.