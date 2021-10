Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Thử thách Leicester đón chờ Man Utd

Dân trí Bóng đá châu Âu cuối tuần này hứa hẹn sôi động khi Man Utd làm khách trên sân của Leicester City. Barcelona sẽ đối diện với thử thách khó khăn khi chạm trán Valencia tại Nou Camp.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU CUỐI TUẦN Vòng 8 Premier League 18h30 ngày 16/10: Watford - Chelsea 21h00 ngày 16/10: Leicester City - Man Utd 21h00 ngày 16/10: Man City - Burnley 23h30 ngày 16/10: Brentford - Chelsea 22h30 ngày 17/10: Newcastle - Tottenham 02h00 ngày 19/10: Arsenal - Crystal Palace Vòng 9 La Liga 21h15 ngày 17/10: Celta Vigo - Sevilla 02h00 ngày 18/10: Barcelona - Valencia Vòng 8 Serie A 23h00 ngày 16/10: Lazio Roma - Inter Milan 01h45 ngày 17/10: AC Milan - Hellas Verona 23h00 ngày 17/10: Napoli - Torino 01h45 ngày 18/10: Juventus - AS Roma Vòng 8 Bundesliga 20h30 ngày 16/10: Dortmund - Mainz 20h30 ngày 16/10: Freiburg - RB Leipzig 20h30 ngày 17/10: Leverkusen - Bayern Munich Vòng 10 Ligue 1 22h00 ngày 16/10: Clermont - Lille 02h00 ngày 17/10: Lyon - AS Monaco 01h45 ngày 18/10: Marseille - Lorient

Sau 7 vòng đấu đầy căng thẳng, giải Ngoại hạng Anh đang diễn ra đầy hấp dẫn. Chelsea tạm thời dẫn đầu Premier League với 16 điểm, Liverpool đứng thứ hai với một điểm ít hơn. Man City và Man Utd cùng có được 15 điểm, cuộc đua top 4 đến ngôi đầu bảng đang rất khó lường.

Leicester City là đối thủ không dễ chơi với Man Utd.

Ở vòng 8 Premier League cuối tuần này, những vị trí dẫn đầu hứa hẹn sẽ có sự đổi ngôi. Tâm điểm sẽ là cuộc so tài trên sân King Power, khi đội chủ nhà Leicester City tiếp đón ứng cử viên vô địch Man Utd.

Leicester đang trải qua mùa giải không thành công khi rơi xuống vị trí thứ 13 khi mới có được 8 điểm/7 trận. Tuy vậy, "Bầy cáo" luôn đầy khó chịu trên sân nhà và họ quyết tâm tạo nên bất ngờ trước "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Man Utd đang trải qua chuỗi trận không như ý, đặc biệt là những sai sót không đáng có ở hàng thủ. Một lần nữa, sự kỳ vọng lại dồn lên vai Cristiano Ronaldo, dù ngôi sao Bồ Đào Nha vừa trải qua chuỗi trận căng thẳng ở vòng loại World Cup tuần qua.

Man City nhiều khả năng sẽ cải thiện vị trí khi chỉ tiếp đón đối thủ yếu Burnley trên sân nhà Etihad. Chelsea và Liverpool cũng có trận đấu dễ dàng khi làm khách trên sân của các đối thủ bị đánh giá thấp hơn lần lượt là Watford và Brentford.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Emirates. Trong khi đó, Tottenham sẽ có chuyến làm khách trên sân đội bóng đang gây sự chú ý lớn Newcastle, sau khi về tay tỷ phú giàu có người Saudi Arabia.

Tâm điểm ở vòng 9 La Liga là đại chiến Barcelona và Valencia trên sân Nou Camp. HLV Koeman đang đứng trước nguy cơ bị sa thải khi Barcelona sa sút thảm hại và chiến thắng trước đội bóng cũ được coi là "phao cứu sinh" với chiến lược gia người Hà Lan.

Barcelona đã tụt xuống thứ 9 khi chỉ có được 12 điểm sau 7 trận và kém Real Madrid, Atletico đến 5 điểm. Valencia cũng có cùng điểm số như Barcelona và họ quyết chiến thắng để cải thiện vị trí.

Barcelona buộc phải thắng Valencia để vượt qua cơn khủng hoảng.

Ở vòng 9 La Liga này, hai trận đấu Atletico làm khách của Granada và Real Madrid đối đầu Bilbao trên sân San Mames bị hoãn lại, vì hai CLB thành Madrid thiếu nhiều cầu thủ do vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ kết thúc muộn.

Ở vòng 8 Serie A cuối tuần này, tâm điểm là cuộc so tài giữa Lazio Roma và Inter Milan trên sân Olympic. Các nhà đương kim vô địch Inter vẫn giữ được thành tích bất bại, nhưng chuyến làm khách đến thủ đô Roma hứa hẹn sẽ đầy khó khăn.

Cuộc so tài được chờ đợi diễn ra giữa Juventus và AS Roma trên sân Allianz. Juventus đang hồi sinh sau hai trận thắng liên tiếp, nhưng đây là thử thách với "Bà đầm già" khi AS Roma chơi rất ổn định dưới thời HLV Jose Mourinho.

HLV Jose Mourinho sẽ cùng AS Roma có trận đầu đỉnh cao với Juventus cuối tuần này.

AC Milan được kỳ vọng sẽ giành 3 điểm khi tiếp đón Hellas Verona trên sân nhà San Siro. Trong khi đó đội đầu bảng Napoli sẽ nỗ lực duy trì được mạch toàn thắng khi đối đầu Torino tại "thánh địa" San Paolo.

Ở vòng 8 Bundesliga, đương kim vô địch Bayern Munich không dễ giành 3 điểm khi làm khách trên sân của Leverkusen. Dortmund gặp Mainz trên sân nhà còn RB Leipzig làm khách trên sân của Freiburg.

Tại vòng 10 Ligue 1, cuộc so tài giữa hai ông lớn Monaco và Lyon hứa hẹn khó đoán trên sân Louis II. Đương kim vô địch Lille làm khách của Clermont còn đội bóng giàu truyền thống Marseille đón tiếp Lorient trên sân nhà.

Thùy Anh