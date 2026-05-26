Lịch sử World Cup 1934: Italy đăng quang thuyết phục

Năm 1934, Italy trở thành quốc gia thứ hai đăng cai World Cup sau Uruguay. Khác với 4 năm trước, World Cup 1934 quy mô hơn khi được tổ chức ở 8 thành phố (trong khi đó, Uruguay chỉ tổ chức World Cup ở thủ đô Montevideo).

32 đội đã đăng ký tham dự giải đấu này. Vì vậy, FIFA buộc phải tổ chức thêm vòng sơ loại để chọn ra 16 đội tham dự vòng chung kết. Thể thức của vòng chung kết World Cup 1934 cũng có đôi chút khác biệt so với kỳ World Cup đầu tiên khi các đội bóng bốc thăm chia cặp để đá loại trực tiếp ngay từ đầu, không chia bảng đá vòng tròn một lượt để chọn ra đội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đội tuyển Italy vô địch World Cup 1934 trên sân nhà (Ảnh: FIFA).

Ở giải đấu này, đương kim vô địch Uruguay đã không tham dự. Họ từ chối tới châu Âu để trả đũa việc Italy không tới tham dự kỳ World Cup 4 năm trước. Vì vậy cho đến nay, Uruguay là nhà đương kim vô địch thế giới duy nhất không tham dự kỳ World Cup tiếp theo.

Uruguay vắng mặt, Argentina yếu đi trông thấy khi mất quá nhiều trụ cột sang khoác áo Italy (điển hình là Luisito Monti). Do đó, các đại diện châu Âu áp đảo hoàn toàn ở World Cup 1934.

4 đội lọt vào bán kết là Italy, Áo, Tiệp Khắc và Đức. Cuối cùng, Italy đã đọ sức với Tiệp Khắc trong trận chung kết. Đây là trận đấu nghẹt thở. Phút 76, Puch đưa Tiệp Khắc vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Orsi kịp thời tỏa sáng đem về bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà. Đến thời gian thi đấu hiệp phụ, Schiavino hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục của người Ý.