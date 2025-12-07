Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thăm và động viên đội tuyển U22 Việt Nam

Tại buổi gặp gỡ, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của tập thể đội tuyển U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thăm và động viên cầu thủ U22 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh chúc mừng đội đã khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng trước U22 Lào, đồng thời nhấn mạnh toàn đội đang mang trên mình niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và Đoàn Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhắc nhở các cầu thủ cần tiếp tục duy trì sự tập trung, nỗ lực tối đa để đạt mục tiêu đã đề ra.

Thay mặt các đồng đội, đội trưởng Khuất Văn Khang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam (Ảnh: VFF).

Bên cạnh quyết tâm giành thành tích cao, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng yêu cầu đội tuyển thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu fair-play, tôn trọng đối thủ, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam và đóng góp vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Thay mặt các đồng đội, đội trưởng Khuất Văn Khang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam. Khuất Văn Khang cho biết đội tuyển đang tập trung tối đa cho trận đấu với U22 Malaysia, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu hết mình để giành chiến thắng.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan vào ngày 7/12 (Ảnh: VFF).

Các đội tuyển Việt Nam thi đấu SEA Games được cung cấp túi đựng đồ y tế cá nhân để chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe (Ảnh: VFF).

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại SVĐ Rajamangala. Đây là trận đấu được đánh giá “chung kết bảng” giữa hai đội cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp vào bán kết môn Bóng đá nam SEA Games 33.

Trưa nay (7/12), “đại quân” của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã đặt chân đến Bangkok (Thái Lan), sẵn sàng cho các cuộc tranh tài tại SEA Games 33.

Đoàn TTVN tham dự SEA Games năm nay với 842 vận động viên (VĐV), 189 HLV và hàng chục chuyên gia. Các VĐV của chúng ta sẽ tranh tài ở 47 môn, dự tranh 443 nội dung thi đấu.