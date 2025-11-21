Lần đầu tiên diễn ra Giải thể thao điện tử châu Á

Sáng 21/11, tại TP Cần Thơ, hơn 100 vận động viên đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Thái Lan, và chủ nhà Việt Nam sẽ chính thức bước vào ngày tranh tài đầu tiên của Giải đấu giao hữu quốc tế về Thể thao điện tử (ECA 2025).

Sự kiện do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ đăng cai.

Hơn 100 vận động viên sẽ thi đấu ở 3 bộ môn chính thức: Liên minh huyền thoại, Đột kích, và vũ đạo thể thao số Stepin.

Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á 2025 (ECA 2025) tại Cần Thơ (Ảnh: Hoàng Duật).

Bên cạnh những trận đấu đỉnh cao, ECA 2025 còn là một chuỗi hoạt động phong phú nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp số như: Hoạt động kết nối doanh nghiệp, lễ ký kết hợp tác quốc tế và hội thảo chuyên đề về Thể thao điện tử châu Á.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa - giải trí số, tăng cường hợp tác quốc tế và ngoại giao văn hóa.

Đồng thời, ECA 2025 còn là cầu nối thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và thể thao điện tử trong khu vực, góp phần thúc đẩy du lịch và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Qua đó, sự kiện khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao điện tử quốc tế.

Giải đấu ECA 2025 sẽ kết thúc vào ngày 22/11.