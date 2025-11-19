Chàng rể Ấn Độ mặc áo dài, bê trầu đến Cần Thơ hỏi vợ gây sốt

Chú rể Ấn Độ gây sốt khi diện áo dài Việt trong lễ rước dâu

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại lễ cưới của một cô gái Cần Thơ và chú rể người Ấn Độ. Điều đặc biệt khiến lễ cưới này thu hút sự chú ý là hình ảnh chú rể khoác lên mình bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, tay cầm hoa và sính lễ đến rước dâu.

Hình ảnh đám vu quy của cô dâu Như Ý và chú rể Abhishek Khandelwal (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cô dâu là chị Nguyễn Như Ý (SN 1994, quê Hậu Giang, nay là TP Cần Thơ) và chú rể là anh Abhishek Khandelwal (SN 1995, đến từ bang Bangalore, Ấn Độ). Lễ vu quy của cặp đôi được tổ chức vào ngày 9/11 vừa qua.

Trong đoạn clip lan truyền, anh Abhishek Khandelwal xuất hiện trong chiếc áo dài đỏ truyền thống của Việt Nam, kết hợp với mũ và vòng cổ đặc trưng của văn hóa cưới hỏi Ấn Độ. Sự pha trộn độc đáo giữa hai nền văn hóa đã tạo nên hình ảnh ấn tượng và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Chia sẻ với phóng viên, anh Abhishek Khandelwal cho biết, anh theo đạo Hindu nên phong tục cưới hỏi có nhiều điểm khác biệt so với vợ. Để chuẩn bị chu đáo cho lễ cưới, chị Như Ý đã tận tình hướng dẫn và cho anh xem các clip về nghi lễ cưới hỏi truyền thống của người Việt, đặc biệt là ở miền Tây.

"Tôi rất ấn tượng với văn hóa đám cưới của người Việt, có nhiều thủ tục đơn giản hơn so với đất nước tôi. Tại đám cưới ở nhà gái, tôi đã thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bản thân tôi rất yêu thích chiếc áo dài, và vợ tôi cũng vậy. Cô ấy muốn tôi mặc trang phục truyền thống của quê hương vợ trong ngày trọng đại, và tôi rất vui khi làm điều đó. Tôi cũng rất hạnh phúc khi clip về đám cưới của vợ chồng tôi bất ngờ được nhiều người quan tâm và nhận được nhiều lời chúc phúc", chú rể Abhishek Khandelwal bày tỏ.

Khoảnh khắc chú rể Abhishek Khandelwal mặc áo dài bê trầu cau hỏi vợ khiến cộng đồng mạng ấn tượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các đoạn clip về đám cưới của cặp đôi đã được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là khoảnh khắc cặp đôi làm lễ gia tiên và nhận quà cưới từ hai bên gia đình đã "gây sốt" với gần 2 triệu lượt xem và gần 30.000 lượt "thả tim".

Nhiều bình luận đã hết lời khen ngợi chú rể và gia đình vì sự tôn trọng đối với nhà vợ cũng như văn hóa cưới hỏi của người Việt.

Về phía cô dâu Như Ý, cô cho biết sau đám cưới tại quê nhà, cô và chồng đã sang Ấn Độ để tổ chức theo phong tục truyền thống của gia đình chồng.

Hiện tại, vợ chồng cô sinh sống tại TP Bangalore thuộc miền Nam Ấn Độ. Cả hai đang xây dựng kênh Youtube mang tên "Tình yêu Việt - Ấn" để giới thiệu văn hóa Ấn Độ, đồng thời Như Ý cũng tiết lộ sắp tới sẽ tìm hiểu thêm về kinh doanh cà phê Việt Nam tại đây.

Hai bên gia đình thông gia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mối tình vượt qua rào cản văn hóa và sự phản đối

Chia sẻ về mối lương duyên của mình, nàng dâu 9X tiết lộ cô và chồng cùng công tác trong ngành thủy sản. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là vào tháng 3/2024, trong một sự kiện triển lãm quốc tế về thủy sản ở Cà Mau.

Ban đầu, Như Ý và anh Abhishek Khandelwal chỉ kết bạn thông thường. Tuy nhiên, khi Abhishek Khandelwal về nước, anh vẫn giữ liên lạc với cô. Dù trái múi giờ và khoảng cách địa lý, cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện, chia sẻ mọi mặt trong cuộc sống. Từ cảm mến đơn sơ, sợi dây vô hình đã kết nối cô gái gốc Việt và chàng trai người Ấn.

Tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm hơn khi Như Ý sang Ấn Độ du lịch. Sau thời gian tiếp xúc, anh Abhishek Khandelwal đã cầu hôn Như Ý, mong muốn cả hai được bên nhau trọn đời.

“Gia đình anh Abhishek Khandelwal vẫn đề cao hôn nhân sắp đặt, thế nên khi biết chúng tôi tự tìm hiểu rồi tiến đến kết hôn, cha mẹ anh rất phản đối. Chồng tôi đi làm xa nhà, nhưng vì quá yêu thương con trai, ông bà đã bay đến tận nơi để gặp anh nói chuyện. Mãi sau này tôi mới biết, anh đã mất nhiều thời gian thuyết phục cha mẹ để chúng tôi được ở bên nhau", cô dâu Cần Thơ bộc bạch.

Hôn lễ tại nhà trai ở Ấn Độ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Như Ý, để giúp cha mẹ chồng tương lai có tình cảm với cô hơn, anh Abhishek Khandelwal còn thường xuyên gọi điện thoại để hai bên trò chuyện gần gũi hơn. Sau khi hai bên gia đình đồng ý, vợ chồng cô đã mất 2-3 tháng để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

"Do công việc của chồng tôi cũng bận rộn, nhất là thời điểm cuối năm anh ấy phải di chuyển nhiều nước để công tác, vì vậy tôi đã sắp xếp lịch chụp ảnh cưới và ngày đám vu quy gần nhau, anh ấy chỉ cần bay sang Việt Nam một lần để tổ chức hôn lễ cho thuận tiện", cô dâu Như Ý tiết lộ.