Cần Thơ đề xuất triển khai 8 dự án đô thị mới, vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng

Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ khóa X sáng 14/11, UBND thành phố đã trình tờ trình về việc ban hành nghị quyết thông qua danh mục các khu đất dự kiến triển khai 8 dự án thí điểm năm 2025 (đợt 1) theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội. Tổng diện tích quỹ đất đưa vào thực hiện các dự án khoảng 324.408 m2.

Theo UBND thành phố, 8 dự án nói trên thuộc nhiều loại hình: Khu nhà ở, chung cư, khu đô thị và tổ hợp thương mại - căn hộ, trải dài tại các quận Cái Răng, Ô Môn, Bình Thủy và Ninh Kiều.

Một số dự án có diện tích lớn và cần chuyển đổi đáng kể đất lúa sang đất ở, như Khu đô thị Dinh An tại phường Long Tuyền (73.359 m2, trong đó hơn 28.000 m2 là đất lúa), hay Khu nhà ở Thiên Quân Tây Đô và Khu nhà ở Bình An tại phường Phước Thới.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại kỳ họp sáng 14/11 (Ảnh: CTV).

Các dự án còn lại gồm: Chung cư Tây Đô Emerald; Nhà ở thương mại Fundgo Tower; Tổ hợp thương mại - căn hộ Tumys Homes Cái Răng; Chung cư Mekovi Cần Thơ và Khu dân cư Quốc Việt Ô Môn.

Phần lớn các dự án đều nằm tại quận Cái Răng và Hưng Phú - nơi đang phát triển mạnh các khu đô thị mới.

Theo tờ trình, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 8.091 tỷ đồng. Dự án có quy mô vốn lớn nhất đạt khoảng 2.006 tỷ đồng, trong khi dự án thấp nhất khoảng 351 tỷ đồng. Thời gian triển khai của từng dự án dao động từ 36 đến 72 tháng tùy quy mô và mức độ giải phóng mặt bằng.

UBND TP Cần Thơ cho biết việc thông qua danh mục dự án thí điểm đợt 1 nhằm đẩy nhanh phát triển đô thị, tăng nguồn cung nhà ở, tạo động lực thu hút đầu tư và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân trong giai đoạn 2025-2030.