Vincent Keymer được đánh giá cao hơn Lê Quang Liêm khi cả hai đối đầu nhau ở nội dung cờ bán tiêu chuẩn trong trận đấu diễn ra tối 12/11 tại giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới 2026 (Total Chess World Championship Tour Pilot 2026).

Đại kiện tướng người Đức đang xếp hạng 9 thế giới, xếp trên Lê Quang Liêm 7 bậc, từng giành chức vô địch tại giải Freestyle Chess Grand Slam 2025 và Chennai Grand Masters 2025. Trong năm 2026, Vincent Keymer tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đăng quang ngôi vương ở giải Grenke Chess Freestyle Open và Super Chess Classic Romania.

Lê Quang Liêm giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa trước Vincent Keymer ở giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới 2026 (Ảnh: Total Chess).

Tuy nhiên Lê Quang Liêm đã chứng tỏ bản lĩnh khi đối đầu với kỳ thủ người Đức bằng những nước cờ đầy bất ngờ trong cả hai lượt ván đấu nội dung bán tiêu chuẩn.

Ở ván lượt đi nắm lợi thế cầm quân trắng, Quang Liêm chơi chặt chẽ và trừng phạt chính xác sai lầm của Keymer ở giai đoạn trung cuộc. Sau khi chiếm được ưu thế, kỳ thủ Việt Nam chuyển hóa mượt mà sang thế cờ tàn xe để buộc đối thủ phải chấp nhận thất bại, bỏ túi trọn vẹn 3 điểm.

Ở ván đấu thứ hai cầm quân đen, Quang Liêm liên tục dồn ép kỳ thủ sinh năm 2004 vào thế chống đỡ vất vả nhưng mắc sai lầm ở nước đi thứ 51, mở ra khe hở để Vincent Keymer tận dụng cơ hội thoát thua ngoạn mục và giữ lại 1 điểm.

Khép lại lượt trận thứ hai với 1 thắng và 1 hòa, Lê Quang Liêm tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở nội dung cờ bán tiêu chuẩn và xếp thứ 2 bảng B với 8 điểm.

Anh hiện kém ngôi đầu của Siêu đại kiện tướng Fabiano Caruana 2 điểm, sau khi kỳ thủ số 3 thế giới xuất sắc khuất phục thần đồng Ấn Độ Rameshbabu Praggnanandhaa ở cả hai ván đấu.

Tại lượt trận tiếp theo, Lê Quang Liêm sẽ bước vào màn so tài với kỳ thủ đang xếp hạng 30 thế giới là Richard Rapport.