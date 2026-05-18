Quang Liêm xuất sắc giành vé, đối đầu Carlsen ở World Cup thể thao điện tử

Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm dự vòng loại Esports World Cup ở Atlanta (Mỹ) từ ngày 15/5 đến 17/5. Ở trận đầu tiên, kỳ thủ 35 tuổi dễ dàng thắng một đối thủ nghiệp dư 2-0, sau đó hạ Kiện tướng Quốc tế Carlos Perdomo với tỷ số tương tự. Quang Liêm thắng tiếp Đại kiện tướng Jules Moussard 1,5-0,5 để vào tứ kết nhánh thắng.

Ở tứ kết, kỳ thủ số một Việt Nam thắng Đại kiện tướng Oleksandr Bortnyk, nhưng thua ngược Đại kiện tướng Alexey Sarana 1-2 trong trận tiếp theo. Ở nhánh thua, Quang Liêm tái ngộ Moussard và lần này anh chiến thắng cả hai ván.

Kết quả đó đủ giúp Quang Liêm giành suất dự Esports World Cup thông qua vòng loại ở Atlanta cùng Aravindh Chithambaram, Sarana và Andrey Esipenko. Theo quy định của Ban tổ chức, 4 kỳ thủ có vị trí cao nhất vòng loại sẽ được dự World Cup thể thao điện tử.

Esports World Cup sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tại Saudi Arabia, đây là sự kiện đỉnh cao của cộng đồng thể thao trí tuệ cũng như thể thao điện tử. Lê Quang Liêm sẽ đại diện Việt Nam, còn Magnus Carlsen là kỳ thủ khách mời. Hai kỳ thủ có thể chạm trán nhau nếu rơi vào cùng nhánh đấu, hoặc tiến xa ở giải.

Trước khi bước vào Esports World Cup 2026, Lê Quang Liêm sẽ tham dự sự kiện thể thao điện tử lớn khác tại Thái Lan là ASEAN Epports Chess, quy tụ 11 kỳ thủ xuất sắc nhất đại diện cho các nước Đông Nam Á, cùng 5 kỳ thủ quốc tế hùng mạnh.