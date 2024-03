Kiếm thủ Vũ Thành An đưa môn thể thao "quý tộc" tới cộng đồng

1.001 khó khăn và chuyện "xóa đi làm lại" của các VĐV khi khởi nghiệp (Video: Minh Quang).

Vũ Thành An đang là kiếm thủ số 1 Việt Nam với bảng thành tích đáng nể. Anh từng giành HCV giải đấu kiếm U23 châu Á, 8 tấm HCV ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp, 2 HCĐ Châu Á và lọt Top 15 tại kỳ Olympic 2016.

Trong ảnh là màn ăn mừng đầy cảm xúc của Vũ Thành An khi giành tấm HCV nội dung kiếm chém nam ở kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam.

Dù vẫn đang thi đấu đỉnh cao nhưng bằng tình yêu và niềm đam mê với môn đấu kiếm, Vũ Thành An đã hiện thực tình yêu đó bằng việc mở một câu lạc bộ (CLB) đấu kiếm phong trào tại Hà Nội.

Bảng thành tích đáng nể của Vũ Thành An được đặt trang trọng trong phòng tập.

Nói về ý tưởng thành lập một CLB đấu kiếm phong trào của mình, Vũ Thành An chia sẻ: "Từ lâu tôi đã rất muốn phát triển một CLB đấu kiếm phong trào để quảng bá môn thể thao này đến với nhiều người. Tôi đã đi nhiều nước và thấy rằng hầu hết các nước đều có các hoạt động phát triển môn đấu kiếm nhưng ở Việt Nam thì còn rất mới lạ, điều đó khiến tôi muốn phổ cập đấu kiếm".

Trước mỗi buổi tập của CLB, Vũ Thành An đều tới từ sớm chuẩn bị công cụ cho các bài tập. Việc tìm mặt bằng để phù hợp với tiêu chuẩn của môn đấu kiếm cũng khá khó khăn, nhưng sau một thời gian tìm kiếm, Thành An đã tìm được vị trí phù hợp, bắt đầu đón nhận những thành viên đầu tiên tham gia CLB.

Việc tạo ra một môi trường hoàn toàn mới, phổ cập môn đấu kiếm tới mọi người cũng khiến Thành An gặp phải nhiều khó khăn.

"Bản thân An cũng chưa có kinh nghiệm mở lớp, cũng chưa có mô hình tương tự để tham khảo, việc mua trang thiết bị tập tới việc tìm kiếm các đối tượng học viên, khá lo lắng khi không biết mở lớp có đông hay không", Thành An tâm sự.

Thời gian đầu, thông tin Thành An mở CLB đấu kiếm được bạn bè biết tới, giới thiệu nhau, CLB của Thành An đón nhận những thành viên đầu tiên, đặc biệt là có sự góp mặt của một số thành viên đội tuyển đấu kiếm Malaysia sang tập huấn. Điều đó khẳng định được sức ảnh hưởng của Thành An với những dấu ấn thành công mà anh có được trong sự nghiệp của mình.

Thành An chăm chút hướng dẫn học viên từng động tác, kỹ thuật trong đấu kiếm. Đối tượng học viên trong CLB đấu kiếm của Thanh An khá đa dạng, từ bạn nhỏ 9 tuổi tới những người hơn 50 tuổi, thậm chí cả người nước ngoài.

"Điều quan trọng, bạn phải có niềm yêu thích. Nhiều người cứ nghĩ chơi đấu kiếm phải cao, nhanh, nhưng đó là phụ vì mỗi người sẽ có điểm mạnh, yếu riêng. Người nhanh nhẹn thường sẽ bị hấp tấp, nóng vội trong thi đấu, người trầm thì lại không có được tốc độ tốt, biết phát huy điểm mạnh thì ai cũng có thể chơi được môn thể thao này", Thành An chia sẻ kinh nghiệm.

Với từng độ tuổi, Thành An đều xây dựng những phương pháp, giáo án riêng để mọi người tiếp cận đấu kiếm một cách dễ dàng nhất. Và quả thực, đấu kiếm đã giúp nhiều học viên trong CLB thay đổi tích cực.

"Trong CLB có một học viên nước ngoài, ban đầu mới học thì khá nhút nhát, phụ huynh thường xuyên tới để theo dõi vì bé có dấu hiệu tự kỷ, quá trình dạy không nên ép. Sau một thời gian theo học, bạn đó đã tập luyện rất chăm chỉ cùng sự nỗ lực, bảo gia đình muốn theo đấu kiếm lâu dài, sự nhút nhát cũng dần biến mất, khiến bạn đó quyết tâm theo đuổi hơn". Thành An chia sẻ câu chuyện về một học viên trong CLB.

Thành An rất mong muốn sau này sẽ mở rộng CLB của mình, tạo sân chơi cho nhiều người, về xa hơn có những giải đấu kiếm phong trào được tổ chức để mọi người có thể tham gia tranh tài, qua đó cũng phát hiện, bồi dưỡng được nhiều tài năng cho đấu kiếm nước nhà.

Kiếm thủ người Hà Nội cũng có những chia sẻ riêng với những vận động viên sau khi dừng thi đấu đỉnh cao, bước sang con đường mới của sự nghiệp: "Bản thân những vận động viên đang và đã từng thi đấu đỉnh cao đều có gì đó đặc biệt, đặc biệt từ những tấm huy chương cao quý mà họ có được, và đặc biệt từ sự quyết tâm mà mỗi vận động viên đó có trong người. Sau này khi họ giải nghệ, dù làm ở lĩnh vực thể thao hay bất kỳ lĩnh vực khác, An mong họ giữ được sự quyết tâm sẵn có để tìm những thành công mới".