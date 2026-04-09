Kịch bản Ngoại hạng Anh có 7 đội dự Champions League, 11 đội dự cúp châu Âu

Dù cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh dường như đã ngã ngũ, sức hấp dẫn của giải đấu hàng đầu nước Anh vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn kịch tính hơn bao giờ hết với cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu.

Hiện tại, có tới 13 đội bóng vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh suất tham dự các giải đấu châu lục, biến đây thành một trong những cuộc đua sít sao và khó lường nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Các đội nhóm giữa Ngoại hạng Anh đang bám đuổi quyết liệt (Ảnh: Opta).

Nhiều yếu tố đã góp phần tạo nên sự căng thẳng này. Sự mở rộng và gia tăng sức hút của cả Champions League và Europa League, cùng với sự xuất hiện của Europa Conference League, đã tạo thêm cơ hội cho nhiều đội bóng. Bên cạnh đó, sức mạnh vượt trội của các CLB Anh có thể giúp gia tăng suất tham dự giải quốc nội nếu một đội bóng vô địch các giải đấu châu Âu.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt chính là sự cạnh tranh khốc liệt ở nhóm giữa bảng xếp hạng, nơi khoảng cách giữa các đội gần như không tồn tại. Thực tế, chỉ vỏn vẹn 7 điểm ngăn cách giữa Liverpool (vị trí thứ 5) và Bournemouth (vị trí thứ 13). Đây là khoảng cách nhỏ nhất từng được ghi nhận ở giai đoạn này của mùa giải trong suốt 33 năm lịch sử Ngoại hạng Anh, kể từ mùa giải khai sinh 1992-93.

Trong khi đó, khoảng cách giữa vị trí thứ 7 và thứ 13 chỉ là 4 điểm, con số thấp thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh tại cùng thời điểm của mùa giải. Điều này càng cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt và sự khó lường ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Trước mùa giải 2025-26, bóng đá Anh từng chứng kiến kỷ lục có tới 9 đội bóng giành quyền tham dự các cúp châu Âu: 6 đại diện góp mặt tại Champions League, hai đội tham dự Europa League và một đội dự Europa Conference League. Mùa giải năm nay hoàn toàn có thể lặp lại, thậm chí vượt qua cột mốc đó. Tuy nhiên, kịch bản cuối cùng vẫn phụ thuộc vào hàng loạt biến số phức tạp, với nhiều điều kiện “nếu” cần được thỏa mãn trước khi mọi suất tham dự được xác định.

Có bao nhiêu đội bóng Anh tham dự cúp châu Âu mùa sau?

Champions League

Chiến thắng của Arsenal trên sân Sporting vào rạng sáng 8/4 đã giúp Ngoại hạng Anh có suất thứ 5 dự Champions League mùa sau (Ảnh: Getty).

Thể thức mở rộng của Champions League cho phép trao thêm hai suất tham dự cho những giải vô địch quốc gia có thành tích tốt nhất ở đấu trường châu lục mùa trước, dựa trên hệ thống tính điểm phức tạp của UEFA. Ở thời điểm hiện tại, Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ giành được một trong hai suất bổ sung này, tương tự mùa giải trước, khi họ có tới 5/9 đại diện vẫn đang thi đấu tại các cúp châu Âu.

Không dừng lại ở đó, bóng đá Anh còn có khả năng giành thêm hai suất dự Champions League, nhưng kịch bản này phức tạp hơn nhiều. Điều kiện đặt ra là Liverpool và Aston Villa phải thi đấu xuất sắc tại châu Âu nhưng lại không lọt vào top 5 ở giải quốc nội. Cụ thể, Liverpool cần vô địch Champions League, còn Aston Villa phải đăng quang tại Europa League.

Nếu điều đó xảy ra, họ vẫn sẽ có vé tham dự Champions League nhờ danh hiệu châu Âu, thay vì vị trí tại giải quốc nội. Khi ấy, các suất dự cúp châu Âu từ bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sẽ không bị ảnh hưởng, dẫn đến khả năng có tới 7 đại diện Anh góp mặt tại Champions League mùa tới. Tất nhiên, kịch bản tương tự cũng xảy ra nếu Nottingham Forest vô địch Europa League.

Cần lưu ý rằng, nếu một đội bóng vừa vô địch cúp châu Âu vừa kết thúc mùa giải trong nhóm đủ điều kiện dự cúp châu Âu, thì suất dự giải từ vị trí quốc nội của họ sẽ không được chuyển giao. Ví dụ, nếu Arsenal vô địch Champions League và đồng thời nằm trong top đầu Ngoại hạng Anh, điều đó sẽ không giúp đội xếp thứ 6 được “thừa hưởng” thêm một suất tham dự.

Europa League

Aston Villa là một trong hai đại diện Anh còn thi đấu tại Europa League mùa này (Ảnh: Getty).

Hiện tại, bóng đá Anh có (ít nhất) hai suất tham dự Europa League. Nếu giả định rằng top 5 của Premier League đều giành quyền dự Champions League, thì đội xếp thứ 6 cùng với nhà vô địch FA Cup sẽ có vé tham dự Europa League.

Tuy nhiên, kịch bản này có thể thay đổi đáng kể. Nếu một trong các đội như Arsenal, Man City, Chelsea hoặc Liverpool giành FA Cup, điều khá dễ xảy ra với tương quan lực lượng hiện tại, đồng thời kết thúc mùa giải trong top 6, thì suất Europa League thông qua FA Cup sẽ được chuyển xuống cho đội có thứ hạng cao tiếp theo tại Ngoại hạng Anh mà chưa đủ điều kiện dự cúp châu Âu.

Các biến số tiếp tục trở nên phức tạp hơn khi xét đến thành tích ở đấu trường châu lục. Nếu cả Liverpool và Aston Villa đều không vô địch châu Âu và cũng không lọt vào top 5, suất Europa League sẽ thuộc về đội xếp thứ 7.

Nếu chỉ một trong hai đội vô địch cúp châu Âu (trong khi vẫn ngoài top 5), thì đội xếp thứ 8 sẽ giành vé dự Europa League. Trong trường hợp hiếm hoi cả hai cùng đăng quang và đều nằm ngoài top 5, thì các đội xếp thứ 8 và thứ 9 sẽ cùng đủ điều kiện tham dự Europa League. Theo mô phỏng của Opta, xác suất cho kịch bản này chỉ là 0,07%, nhưng về mặt lý thuyết, nó vẫn có thể xảy ra.

Ở một diễn biến khác, nếu Crystal Palace vô địch Europa Conference League nhưng không nằm trong top 6 Premier League, họ sẽ được trao suất tham dự Europa League từ vòng bảng mùa sau.

Conference League

Man City giành được suất tham dự Conference League bằng cách vô địch Cúp Liên đoàn Anh, nhưng họ sẽ kết thúc mùa giải trong top 6 của giải đấu và do đó vị trí của họ sẽ được chuyển xuống cho đội có thứ hạng cao nhất mà chưa giành được suất tham dự cúp châu Âu.

Tùy thuộc vào đội nào vô địch FA Cup và Liverpool hay Villa giành được bao nhiêu suất bổ sung ở Champions League, đội nào kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 8, thứ 9 hoặc 10 đều có thể đủ điều kiện tham dự Conference League.

Kịch bản 11 đội bóng Anh dự cúp châu Âu mùa tới

Man Utd rộng cửa dự Champions League mùa tới khi suất tham dự của Ngoại hạng Anh được tăng lên thành 5 đội (Ảnh: Getty).

Liệu bóng đá Anh có thể lập kỷ lục với 11 đại diện tham dự các giải đấu châu Âu mùa tới? Câu trả lời ngắn gọn là "có", nhưng để viễn cảnh này trở thành hiện thực, hàng loạt điều kiện ngặt nghèo phải đồng thời xảy ra.

Cụ thể, Liverpool, Aston Villa và Crystal Palace đều phải đăng quang tại các giải đấu châu Âu tương ứng của họ. Đồng thời, Liverpool và Villa phải kết thúc mùa giải ngoài top 5 Ngoại hạng Anh, trong khi Crystal Palace phải nằm ngoài top 6. Nếu tất cả những điều kiện này hội tụ, bóng đá Anh sẽ có 7 đội dự Champions League, 3 đội góp mặt tại Europa League và 1 đội tham dự Europa Conference League, nâng tổng số đại diện lên con số 11.

Tuy nhiên, theo ước tính của siêu máy tính Opta, xác suất để toàn bộ kịch bản này xảy ra chỉ là 0,02%. Điều này có nghĩa là trong 10.000 lần mô phỏng phần còn lại của mùa giải, viễn cảnh "trong mơ" này chỉ xuất hiện đúng hai lần. Nói cách khác, đây là một khả năng có tồn tại, nhưng gần như là không tưởng.