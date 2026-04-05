Chelsea vào bán kết, Arsenal ôm hận tại FA Cup

Chelsea hủy diệt Port Vale 7-0, hiên ngang vào bán kết FA Cup

Chelsea đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập Port Vale vào rạng sáng 5/4, đội bóng đang đứng cuối bảng League One, với tỷ số 7-0, qua đó nối dài chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tại tứ kết FA Cup kể từ sau thất bại trước Everton vào năm 2016.

Sau khi gây ấn tượng mạnh với việc loại Sunderland ở Premier League để lần đầu tiên kể từ mùa 1953-54 lọt vào tứ kết FA Cup, Port Vale phải đối mặt với thử thách cực lớn trước nhà vô địch thế giới. Hai đội đã chờ đợi 97 năm mới lại đối đầu, nhưng khi khán giả chủ nhà còn chưa ổn định chỗ ngồi thì Chelsea đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Jorrel Hato. Cầu thủ này dứt điểm cực mạnh từ tình huống bóng bật ra sau quả phạt góc, đánh bại thủ môn Joe Gauci.

Bàn mở tỷ số này đánh dấu trận thứ 49 liên tiếp Chelsea ghi bàn tại sân nhà ở FA Cup trước các đối thủ hạng dưới. Sau khoảng 20 phút thi đấu không quá nổi bật, đội bóng của Liam Rosenior nhân đôi cách biệt. Pedro Neto tưởng chừng bị kèm chặt, nhưng anh vẫn thoát ra khéo léo rồi chuyền ngang để Joao Pedro ghi bàn thắng thứ 8 tại FA Cup chỉ sau 8 lần ra sân, thể hiện sự điềm tĩnh tuyệt vời trước khung thành.

Trong thế trận hoàn toàn áp đảo, đội chủ nhà nâng tỷ số lên 3-0 trước giờ nghỉ. Một pha phối hợp đẹp mắt giữa Malo Gusto và Pedro đã xé toang hàng thủ đội khách, tạo điều kiện để Gusto tung cú sút thấp buộc thủ môn phải cản phá, trước khi Cole Palmer đá bồi thành công với chút may mắn khi bóng chạm người Jordan Lawrence-Gabriel đi vào lưới.

Sau giờ nghỉ, thế trận không thay đổi. Estevao sớm đưa bóng dội cột từ cú dứt điểm một chạm. Dù Port Vale chống đỡ tốt hơn trong hiệp hai, nhưng đến phút 57, Chelsea vẫn có bàn thứ 4 khi Tosin Adarabioyo bật cao đánh đầu từ quả tạt của Gusto, khiến Gauci không có cơ hội cản phá.

Estevao sau đó lại đưa bóng trúng cột, nhưng nhanh chóng góp công vào bàn thắng thứ năm khi quả phạt góc của anh được Andrey Santos đánh đầu ghi bàn ở cột xa trong tư thế không bị kèm. Cuối cùng, Estevao cũng có bàn thắng cho riêng mình khi kịp băng vào đệm bóng sau cú sút dội xà của Alejandro Garnacho. Bàn thắng khép lại trận đấu thuộc về Garnacho, khi anh bị Tyler Magloire phạm lỗi trong vòng cấm rồi tự mình thực hiện thành công quả phạt đền.

Kết quả này giúp Chelsea thắng cả 38 trận đấu cúp trước các đội hạng dưới kể từ mùa 2015/16, qua đó giành vé vào bán kết tại Wembley sau một chiến thắng dễ dàng như dự đoán. Port Vale đã thi đấu đầy nỗ lực đúng với biệt danh "Những chiến binh dũng cảm" trong hành trình FA Cup ấn tượng, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt: nguy cơ xuống hạng khi mới chỉ thắng 7/38 trận tại giải quốc nội mùa này (hòa 10, thua 21).

Southampton tái hiện tinh thần FA Cup 1976, loại Arsenal khỏi tứ kết

Southampton đã tạo nên cú sốc lớn tại tứ kết FA Cup khi đánh bại Arsenal vào rạng sáng 5/4, chấm dứt chuỗi 14 trận bất bại trên sân khách của "Pháo thủ" trên mọi đấu trường. Chiến thắng này gợi nhớ về tinh thần quả cảm của đội hình Southampton từng vô địch FA Cup năm 1976.

HLV Mikel Arteta của Arsenal, sau thất bại ở chung kết Carabao Cup trước Man City, đã dồn toàn lực cho đấu trường FA Cup, danh hiệu lớn duy nhất ông từng giành được trên cương vị HLV trưởng. Với tham vọng ăn ba, Arsenal sớm tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Max Dowman và Gabriel Martinelli đều có những pha dứt điểm đáng chú ý, trong đó cú sút của Martinelli bị Taylor Harwood-Bellis cản phá xuất sắc.

Tuy nhiên, đội chủ nhà Southampton, đang bay cao tại Championship, không hề tỏ ra lép vế. Leo Scienza có cơ hội đối mặt Kepa Arrizabalaga nhưng bị Cristhian Mosquera truy cản kịp thời.

Arsenal tiếp tục gia tăng sức ép, buộc thủ môn Daniel Peretz phải trổ tài cản phá cú sút của Martin Odegaard. Tiền vệ người Na Uy sau đó lại có cơ hội nhưng dứt điểm vọt xà, khiến HLV Arteta tiếc nuối. Nỗi thất vọng của Arteta càng lớn hơn khi Ross Stewart đưa Southampton vượt lên dẫn trước ở phút 35. Từ một pha phản công nhanh, Stewart tận dụng đường chuyền bổng của James Bree vượt qua Ben White để dứt điểm lạnh lùng.

Dowman có cơ hội gỡ hòa nhưng bị Ryan Manning cản phá. Hàng thủ Arsenal chơi thiếu chắc chắn suýt nữa phải trả giá khi Gabriel Magalhaes chuyền hỏng, tạo điều kiện cho Tom Fellows dứt điểm vọt xà. Scienza sau đó suýt nhân đôi cách biệt với cú cứa lòng dội xà ngang.

Pha bỏ lỡ này trở nên đáng tiếc khi cầu thủ vào sân thay người Viktor Gyokeres, người vừa giúp Thụy Điển giành vé dự World Cup, ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal. Phút 68, từ đường căng ngang của Kai Havertz sau pha chọc khe của Gabriel, Gyokeres đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Arsenal tưởng chừng sẽ lội ngược dòng khi Dowman có cú sút chân trái hiểm hóc bị Peretz đẩy ra, và Martinelli dứt điểm chệch cột sau quả phạt góc.

Thế nhưng, chính Southampton mới là đội ghi bàn tiếp theo. Fellows đột phá mạnh mẽ trước khi chuyền cho cầu thủ vào sân thay người Shea Charles. Charles bình tĩnh dứt điểm hiểm hóc đánh bại Kepa, bóng chạm cột rồi đi vào lưới, đưa Southampton vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 85.

Sau 6 phút bù giờ đầy căng thẳng, đội bóng của HLV Tonda Eckert đã đứng vững để giành chiến thắng lịch sử và đoạt vé vào bán kết. Chiến lược gia người Đức trở thành HLV thứ ba của Southampton thắng cả bốn trận đầu tiên tại FA Cup, sau George Goss (1925) và Alan Pardew (2009-10). Southampton giờ đây hướng tới Wembley, trong khi Arsenal thêm một lần lỡ hẹn với danh hiệu sau hai tuần đầy thất vọng dưới thời Arteta.