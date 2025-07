Khởi tranh Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" và Hội thi điều lệnh CAND

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an cho biết Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) lần thứ VI được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam, biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, chủ trì họp báo (Ảnh: Minh Giang).

Hoạt động nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo ban tổ chức, lễ khai mạc diễn ra lúc 20h10 ngày 26/7 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ có quy mô hoành tráng, đảm bảo có chất riêng, vừa mang ý nghĩa lột tả từng bước phát triển, công tác rèn luyện thể dục thể thao, điều lệnh, đội hình đội ngũ của lực lượng CAND, vừa đậm chất văn hóa. Lực lượng tham gia hùng hậu hứa hẹn tạo nên lễ khai mạc ấn tượng, có hiệu ứng sân khấu tổng thể rất lớn.

Đại hội khỏe có quy mô lớn với 115 nội dung thuộc 10 môn thi đấu như: chạy ứng dụng, bơi, bóng đá nam 7 người, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ tướng… Trong khi Hội thi gồm 18 nội dung của 3 môn: điều lệnh, võ thuật và quân sự.

Các cuộc thi không chỉ là dịp biểu dương lực lượng mà còn đánh giá kết quả huấn luyện và phong trào thể dục thể thao trong lực lượng CAND giai đoạn 2020–2025.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố kế hoạch tổ chức Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI (Ảnh: Minh Giang).

Đại hội khỏe và Hội thi được tổ chức từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025 tại Hà Nội, TPHCM, Huế, Lâm Đồng và Phú Thọ. Trong giai đoạn 1 (năm 2024), Đại hội khỏe đã tổ chức gần 200 hoạt động, sự kiện, giải thể thao, huy động 16.256 cán bộ, chiến sĩ tham gia thi đấu để tuyển chọn, thành lập đoàn tham dự.

Số lượng vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tham gia giai đoạn 1 tổng số là 4073 cán bộ, chiến sĩ của 97 đoàn. Tham gia Hội thi có 83 đoàn, với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Giai đoạn 2 (năm 2025), Đại hội khỏe tổ chức thi đấu môn thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm vòng sơ loại tại các địa phương, vòng loại tại 8 khu vực và vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28/5-30/5, với 320 VĐV đến từ 18 đội tuyển thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các địa phương trên cả nước đã tham gia.

Các môn bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và vòng chung kết các bóng đá nam 7 người sẽ diễn ra từ ngày 24/7-1/8 tại Hà Nội. Dự kiến có 97 đoàn, với gần 2000 trưởng đoàn, HLV, VĐV tham gia.

Về Hội thi, vòng chung kết Hội thi gồm có 26 đội tuyển, với 2.200 cán bộ, chiến sĩ tham dự, được lựa chọn từ 83 đội tuyển thi đấu vòng loại.