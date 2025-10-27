Kết thúc giải golf Bank of Utah Championship 2025

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng lúc sáng nay (27/10, theo giờ Việt Nam), Michael Brennan giành tổng điểm -22 gậy, giành ngôi vô địch.

Michael Brennan vô địch giải golf Bank of Utah Championship 2025 (Ảnh: Getty).

Xếp thứ nhì là tay golf người Philippines Rico Hoey, với tổng điểm -18 gậy. Trong khi đó, có đến 6 golfer xếp ở vị trí T3 (đồng hạng 3).

Những người này gồm Thorbjørn Olesen (Đan Mạch), Justin Lower, David Ford, Matt McCarty, Pierceson Coody (đều là người Mỹ) và Ben Silverman (Canada), mỗi người có tổng điểm -16 gậy.

Với ngôi vô địch Bank of Utah Championship 2025, Michael Brennan nhận được 1,08 triệu USD (hơn 28,4 tỷ đồng) tiền thưởng. Rico Hoey nhận 654.000 USD (hơn 17,2 tỷ đồng).

Còn những người đồng hạng ba, mỗi người nhận 260.250 USD (hơn 6,8 tỷ đồng). Còn hai golfer xếp vị trí T9, gồm Brandt Snedeker và Max Homa (đều là người Mỹ), mỗi người nhận 169.500 USD (hơn 4,4 tỷ đồng).