Kết thúc giải bóng rổ các CLB tại TPHCM mùa 2 năm 2024

Trải qua 11 ngày thi đấu với 32 trận đấu, giải bóng rổ các CLB Sài Gòn năm 2024 (Sài Gòn ProAm Basketball Cup 2024) tiến đến trận chung kết vào tối qua, với cặp đấu giữa 2 đội AIP Dreamers và Next Level, diễn ra ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM).

Giải kết thúc tối 23/3, với trận chung kết nhiều kịch tính (Ảnh: D.P).

Trận chung kết diễn ra vô cùng hấp dẫn với những pha rượt đuổi về điểm số rất kịch tích. Các vận động viên (VĐV) cho thấy họ có chất lượng chuyên môn cao, giúp khán giả thật sự phấn khích.

Kết quả chung cuộc, AIP Dreamers giành chiến thắng trước Next Level với tỷ số 111-89, qua đó giành ngôi vô địch của giải năm nay. Next Level hạng nhì và CLB In 'N' Out đứng hạng 3.

Không chỉ giành giải thưởng vô địch đồng đội, CLB AIP Dreamers còn sở hữu danh hiệu cá nhân quan trọng, khi VĐV Michael Soy của đội này trở thành VĐV hay nhất giải.

Giải đấu năm nay hấp dẫn nhờ có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trong nước và nước ngoài như Tâm Đinh, Michel Soy, Caleb Nguyễn, Hasan Thomas, DeAngelo Hamilton...

Những VĐV này cống hiến cho khán giả hàng loạt màn trình diễn đẳng cấp, cũng như tạo nên những kỷ lục đáng nể.