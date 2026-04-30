Kết thúc Cuộc đua xe đạp toàn quốc 2026

Chặng đua trở thành ngày hội thật sự khi đoàn đua được đông đảo người hâm mộ cổ vũ ở hai bên đường. Đặc biệt, tại đích đến trước Hội trường Thống Nhất (TPHCM), có rất nhiều hoạt động chào mừng giải.

Các tay đua về đến trung tâm TPHCM trưa 30/4 (Ảnh: H.Q).

Nỗ lực của Janssen (người Thụy Sĩ, đội Đồng Tháp) cùng nhóm đi đầu bất thành, bởi khi gần đến đích, tốp đông phía sau bắt kịp. Điều này mở ra cơ hội cho Marchuk Dzianis (người Belarus, đội Đồng Nai) thể hiện khả năng nước rút.

Tay đua người Belarus nắm bắt cơ hội có được, vươn lên giành chiến thắng chặng. Đây cũng là chiến thắng chặng lần thứ 7 của Marchuk Dzianis, giúp anh khẳng định danh hiệu vua nước rút của giải.

Đoàn đua về đích chung tốp đông nên tất cả các danh hiệu chung cuộc không thay đổi. Áo vàng danh giá, dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, thuộc về ngoại binh người Belarus Yarash Uladzislau (đội TPHCM New Group).

Danh hiệu áo cam, dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất, thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (đội Quân khu 7). Danh hiệu áo xanh, dành cho vua nước rút, thuộc về Marchuk Dzianis. Danh hiệu áo chấm đỏ, dành cho vua leo núi, thuộc về tay đua người Rwanda Mugisha Moise (đội TPHCM Vinama).

Trong khi đó, danh hiệu áo trắng, dành cho tay đua trẻ xuất sắc, thuộc về tài năng 20 tuổi Trần Trọng Phúc (đội Đồng Nai). Còn cúp vô địch đồng đội thuộc về đội TPHCM Vinama.