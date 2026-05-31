Arsenal thua PSG ở chung kết, HLV Arteta chỉ trích trọng tài

Arsenal đã có khởi đầu thuận lợi bằng bàn thắng mở tỷ số sớm của Kai Havertz ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, PSG lấy lại thế trận và có bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m của Ousmane Dembele ở hiệp 2, sau khi trọng tài xác định Cristhian Mosquera phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia trong vòng cấm.

Tình huống gây tranh cãi giữa Nuno Mendes và Noni Madueke (Ảnh: Getty).

Cao trào của trận đấu nằm ở những phút cuối hiệp phụ. Tình huống Noni Madueke ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Nuno Mendes đã khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Arsenal bùng nổ cơn thịnh nộ.

Tuy nhiên, trọng tài chính Daniel Siebert vẫn kiên quyết từ chối cho "Pháo thủ" hưởng phạt đền. Quyết định này khiến cầu thủ đội trưởng Declan Rice vô cùng tức giận, trong khi đó HLV Mikel Arteta phải nhận thẻ vàng vì phản ứng quyết liệt bên đường biên.

“Tôi đã xem lại tình huống đó. Nó hoàn toàn có thể là một quả phạt đền, nhất là nếu nhìn vào những quyết định tương tự đã được đưa ra ở Champions League mùa này. Trọng tài đã có lựa chọn của mình, nhưng đó là khoảnh khắc rất quan trọng và ông ấy đã lấy mất của Arsenal một quả phạt đền”, HLV Mikel Arteta phát biểu sau trận đấu.

HLV Arteta cho rằng trọng tài đã cướp đi của Arsenal một quả phạt đền (Ảnh: Getty).

Trận chung kết Champions League 2025-26 tại Puskas Arena (Hungary) tối 30/5 khép lại với những với những gương mặt ủ rũ của cầu thủ và người hâm mộ Arsenal.

Sau 120 phút kịch chiến bất phân thắng bại, đội bóng thành London đã không thể đứng vững trên chấm luân lưu định mệnh, đành nhìn PSG bảo vệ thành công ngôi vương với chiến thắng 4-3 ở loạt sút cân não.

Chứng kiến học trò thực hiện hỏng lượt sút quyết định, HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự buồn bã. Chia sẻ sau trận đấu với UEFA, vị chiến lược gia 44 tuổi ngậm ngùi: "Rất khó để chấp nhận điều này.

Chúng tôi đã duy trì sự ổn định xuyên suốt hành trình tại Champions League và tiến đến trận chung kết. Nhưng cuối cùng lại để tuột mất chiếc cúp trên chấm luân lưu. Đó là điều vô cùng đau đớn".

Mặc dù chưa có duyên với chiếc cúp bạc châu Âu, HLV Arteta vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ: "Tôi xin chúc mừng PSG. Họ sở hữu lực lượng xuất sắc và là một đội bóng cực kỳ khó bị đánh bại".

PSG 2 lần vô địch Champions League liên tiếp (Ảnh: Getty).

Nhìn lại chặng đường vừa qua, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không quên nhắc lại thành tựu đáng tự hào của toàn đội: "Tôi đã nói với các cầu thủ rằng mình vô cùng tự hào về họ.

Chúng tôi đã kết thúc 22 năm chờ đợi để vô địch Premier League và lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở chung kết Champions League. Những gì tập thể này mang lại cho câu lạc bộ là rất lớn lao".

Với chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp, PSG một lần nữa khẳng định sự thống trị tại đấu trường châu lục, trong khi Arsenal dù lỡ hẹn với chiếc cúp bạc, nhưng đã khẳng định được vị thế mới của mình dưới thời HLV Mikel Arteta.