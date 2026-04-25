Cuộc đua xe đạp toàn quốc 2026 đến giai đoạn căng thẳng nhất

Khát khao chiến thắng chặng được tay đua người Thụy Sĩ Christoph Janssen thể hiện với màn bứt phá thoát khỏi tốp đầu.

Christoph Janssen về đích đầu tiên ở chặng 20 (Ảnh: H.Q).

Tay đua của đội Đồng Tháp duy trì được tốc độ cao và về đích thành công. Anh giành chiến thắng chặng tại đích đến ở Thủ Dầu Một (TPHCM), trong sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Đây là lần thứ 2 ở giải năm nay, Janssen giành chiến thắng chặng. Tuy nhiên, thành tích này không làm thay đổi các danh hiệu sau 20 chặng toàn giải.

Theo đó, tay đua Yarash Uladzislau (người Belarus) vẫn giữ áo vàng, dành cho vận động viên có tổng thời gian thi đấu ít nhất.

Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (đội Quân khu 7) giữ áo cam, dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Trần Trọng Phúc (đội Đồng Nai) giữ áo trắng, dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Marchuk Dzianis (người Belarus, đội Kenda Đồng Nai) giữ danh hiệu áo xanh, dành cho vua nước rút.

Ngày 25/4, các tay đua thi đấu chặng dài nhất giải, từ xã Bình Mỹ (TPHCM) đến phường Ninh Kiều (Cần Thơ), với cự ly thi đấu 200km.