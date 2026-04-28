Cuộc đua xe đạp toàn quốc 2026 gần về đích, áo vàng chưa đổi chủ

Cách đích 10km, tay đua Nguyễn Tấn Hoài quyết định tấn công thoát khỏi tốp đầu, một mình hướng về đích ở phường Mỹ Tho.

Các tay đua hoàn thành chặng 23, với đích đến tại phường Mỹ Tho (Đồng Tháp).

Nỗ lực của Nguyễn Tấn Hoài không thành công. Anh bị tốp đông phía sau bắt kịp khi còn cách đích 3km. Đây cũng là thời điểm đội Vĩnh Long đưa tay đua chủ lực Patrick Patterson (người New Zealand) lao lên, cạnh tranh chiến thắng chặng.

Tại vạch đích ở Mỹ Tho, người hâm mộ được chứng kiến màn nước rút mãn nhãn. Tay đua Anton Popov (người Nga, đội Thanh Hóa) chiếm ưu thế. Tưởng chừng Popov sẽ có được chiến thắng nhưng Patrick Patterson tăng tốc rất mạnh, trước khi tay đua người New Zealand về đích đầu tiên ở chặng này.

Trong khi đó, các tay đua cạnh tranh những danh hiệu quan trọng đều về ở tốp đầu, nên các giải thưởng chưa có sự thay đổi.

Yarash Uladzislau (người Belarus, đội TPHCM New Group) giữ áo vàng, dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Phạm Lê Xuân Lộc (đội Quân khu 7) giữ áo cam, dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất.

Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) giữ áo trắng, dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Marchuk Dzianis (người Belarus, đội Đồng Nai) giữ danh hiệu áo xanh, dành cho vua nước rút. Còn đội đua TPHCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.