Tay đua người Belarus lần thứ 5 thắng chặng tại Cuộc đua xe đạp toàn quốc

Các tay đua đội Vĩnh Long chủ động hỗ trợ, đưa Patrick Patterson (người New Zealand) về vị trí có thể chiếm ngôi cao.

Marchuk Dzianis cán đích đầu tiên ở chặng 14 (Ảnh: H.Q).

Tuy nhiên, với cú tung nước rút đúng thời điểm, Marchuk Dzianis (người Belarus) cán đích đầu tiên tại Tuy Hòa. Đây là lần thứ 5 Marchuk Dzianis giành chiến thắng chặng. Thành tích này giúp anh giữ vững danh hiệu áo xanh, dành cho vua nước rút.

Các danh hiệu quan trọng hiện không thay đổi, khi Yarash Uladzislau (người Belarus, đội TPHCM New Group) giữ áo vàng, dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất.

Phạm Lê Xuân Lộc (đội Quân khu 7) giữ áo cam, dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Còn Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) giữ áo trắng, dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Ngày 19/4, giải sẽ diễn ra chặng 15, từ Tuy Hòa (Đắk Lắk ) về Nha Trang (Khánh Hòa), có cự ly thi đấu 124km. Ở chặng đua này, các tay đua sẽ chinh phục đèo Cả, ngọn đèo có tính điểm áo chấm đỏ, dành cho vua leo núi.