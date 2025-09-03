Jamie Carragher bất ngờ tiết lộ lý do HLV Amorim chưa bị Man Utd sa thải

"Nếu ông ấy không quá lôi cuốn trong buổi họp báo và không phải là một người đàn ông đẹp trai, ông ấy có thể đã mất việc sớm hơn nhiều. Khi nhìn vào kết quả của Man Utd, bạn sẽ thấy chúng thật kinh khủng", Jamie Carragher bày tỏ trong chương trình The Overlap Fan Debate về lý do HLV Ruben Amorim vẫn tiếp tục đảm nhiệm "ghế nóng" ở Man Utd sau khởi đầu mùa giải khá tệ hại.

HLV Amorim đang gặp nhiều áp lực sau khi Man Utd có khởi đầu mùa giải không tốt (Ảnh: Getty).

Theo đó, đội chủ sân Old Trafford sớm bị loại ở Cúp Liên đoàn Anh khi thua đội bóng đang chơi ở giải hạng tư là Grimsby Town. Ở đấu trường Premier League, đoàn quân của HLV Ruben Amorim chỉ xếp vị trí thứ 9 sau 3 vòng đấu khi chỉ giành được một trận thắng có phần may mắn trước Burnley.

Trước đó, "Quỷ đỏ" đã để thua Arsenal và hòa Fulham trong hai trận mở màn giải đấu hàng đầu, mặc dù đã chi hơn 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

“Hiện nay có rất nhiều lời kêu gọi đưa HLV Jose Mourinho trở lại sân Old Trafford. Ông ấy làm việc vì tiền, ông ấy đưa ra nhiều ý tưởng, nhưng ông ấy là người chiến thắng.

Chúng tôi luôn nhớ đến huyền thoại Brian Clough, bởi khi ông ấy nói, bạn sẽ phải lắng nghe vì ông ấy là người chiến thắng.

Vấn đề với Ruben Amorim là ông ấy rất tuyệt vời trong các cuộc họp báo. Nếu ông ấy chiến thắng, tất cả chúng ta sẽ nghĩ ông ấy là một nhân vật có cá tính tuyệt vời", Jamie Carragher bình luận về công việc khó khăn của HLV Amorim tại sân Old Trafford.

Khác với Jamie Carragher, huyền thoại của Arsenal, Emmanuel Petit lại cho rằng tương lai của HLV Amorim sẽ được Man Utd quyết định sau loạt trận FIFA Days tháng 9.

"Tôi nghĩ Ruben Amorim là một người rất tốt. Ông ấy vẫn là một HLV rất giỏi nhưng ông ấy đang sống trong cơn ác mộng, giống như những người khác đang sống trong cơn ác mộng trên băng ghế huấn luyện tại Man Utd", Petit bày tỏ.

"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ ông ấy sẽ ở lại Man Utd sau loạt trận FIFA Days tháng 9, đó là ý kiến ​​của tôi", Petit nói thêm.