Hụt hơi loạt cuối, cặp xạ thủ Thu Vinh - Quang Huy bỏ lỡ HCV SEA Games

Sáng 15/12, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục ngày thi đấu tiếp theo tại SEA Games 33 với nội dung thi 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp.

Hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy sẽ cùng tranh tài với 6 nước tham dự nội dung này.

Cả hai xạ thủ Việt Nam tới trường bắn khá sớm để chuẩn bị dụng cụ và tập luyện.

Sau cú đúp HCV giành được trong ngày hôm qua, Trịnh Thu Vinh bước vào ngày thi đấu tiếp theo với tâm lý đầy tự tin và phấn chấn, trong khi Phạm Quang Huy cũng thể hiện quyết tâm cao độ, sẵn sàng bứt phá sau ngày ra quân chưa thực sự như mong đợi.

Như thường lệ, Thu Vinh tỉ mỉ ghi chép vào cuốn sổ tay mang theo bên mình, chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết trước mỗi loạt bắn nhằm đảm bảo sự tập trung và chính xác cao nhất.

Hai xạ thủ Việt Nam luôn duy trì sự tập trung cao độ sau mỗi loạt bắn, thể hiện bản lĩnh và sự điềm tĩnh cần thiết trong từng khoảnh khắc thi đấu.

Bộ đôi xạ thủ tài năng này được đặt nhiều kỳ vọng sẽ giành quyền vào chung kết diễn ra lúc 11h30, qua đó tiếp tục mang về thêm tấm HCV, góp phần làm dày bảng thành tích cho bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Chung cuộc, cặp xạ thủ Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2 và sẽ cạnh tranh tấm HCV với cặp xạ thủ Indonesia.

Ngay sau khi trận tranh huy chương đồng khép lại, nội dung tranh HCV 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp được tiến hành. Đại diện Việt Nam là bộ đôi Trịnh Thu Vinh – Nguyễn Quang Huy bước vào cuộc so tài quyết định với hai xạ thủ đến từ Indonesia.

Thể thức thi đấu mỗi loạt bắn, đội có tổng điểm cao hơn sẽ giành 2 điểm (bằng điểm thì mỗi đội giành 1 điểm). Đội giành 16 điểm trước sẽ giành chiến thắng.

Ở những điểm số đầu tiên, các xạ thủ bám đuổi nhau quyết liệt, tạo nên thế trận giằng co đầy căng thẳng. Bộ đôi Việt Nam Trịnh Thu Vinh - Nguyễn Quang Huy lần lượt san bằng cách biệt, gỡ hòa 6-6 rồi 7-7 trước đối thủ Indonesia.

Trên khán đài, các đồng đội cùng đông đảo cổ động viên Việt Nam liên tục hò reo, cổ vũ nhiệt tình, tiếp thêm tinh thần thi đấu cho hai xạ thủ Việt Nam trong từng loạt bắn căng thẳng.

Tuy nhiên, ở giai đoạn tiếp theo, Thu Vinh và Quang Huy phần nào hụt hơi, không duy trì được nhịp độ ổn định, qua đó để đối thủ bứt lên và giành chiến thắng chung cuộc 17-9 sau 13 loạt bắn.

Trận thua này khiến Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy chỉ giành được huy chương bạc ở nội dung 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp tại SEA Games 33.