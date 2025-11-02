Huấn luyện viên thứ tư bị sa thải ở Ngoại hạng Anh mùa này

Wolves đã để thua 0-3 trên sân Fulham vào tối hôm qua (1/11), thuộc vòng 10 giải Ngoại hạng Anh 2025-26. Sau thất bại này, ban lãnh đạo “Bầy Sói” đã quyết định sa thải HLV Pereira. Wolves đang đứng cuối bảng xếp hạng, mới chỉ giành được hai điểm sau 10 vòng đấu, một khởi đầu tệ hại nhất của đội bóng trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

HLV Pereira bị sa thải sau khi không thể thắng sau 10 trận đầu mùa (Ảnh: Getty).

Trong trận gặp Fulham, HLV Pereira thực hiện tới 9 sự thay đổi nhân sự so với đội hình vừa bị Chelsea loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần. Tuy nhiên, những điều chỉnh này không đem lại hiệu quả. Wolves phải chơi thiếu người từ phút 36 khi trung vệ Emmanuel Agbadou nhận thẻ đỏ, thời điểm đội bóng đã bị dẫn 0-1 sau pha lập công của Harry Wilson. Sang hiệp hai, Ryan Sessegnon nhân đôi cách biệt trước khi pha phản lưới của Yerson Mosquera khép lại thất bại 0-3 cho đội khách.

Pereira tiếp quản Wolves từ HLV Gary O'Neil vào tháng 12/2024, thời điểm đội bóng đứng áp chót bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024-25 với chỉ 6 điểm sau 19 vòng đấu. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Wolves thi đấu khởi sắc và giành 10 chiến thắng trong 22 trận còn lại của mùa giải, qua đó trụ hạng thành công với vị trí thứ 16 chung cuộc.

Tuy nhiên, kể từ sau chuỗi 6 trận thắng liên tiếp vào tháng 4, phong độ của “Bầy Sói” sa sút nghiêm trọng. Đội bóng không thắng trong 14 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 11 thất bại, bao gồm trận thua 0-3 trước Fulham cuối tuần qua và thất bại trong thời gian bù giờ trước Burnley một tuần trước đó.

Sau trận thua Burnley, Pereira bị bắt gặp tranh cãi với các cổ động viên Wolves, những người đã hô vang “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai” trong suốt trận đấu. Tình cảnh tương tự tiếp tục diễn ra khi Wolves hành quân đến Craven Cottage để gặp Fulham.

Wolves (trang phục xanh và trắng) thi đấu rời rạc trong mùa giải mới (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận thua Burnley, HLV Pereira bày tỏ sự thất vọng nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh: “Hai tháng trước, họ còn hát vang tên tôi vì những gì chúng tôi đã làm được mùa trước, chúng tôi đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh, chứ không phải Championship. Nhưng tôi hiểu, khi kết quả không như mong đợi, đó là bóng đá. Giờ họ hát tên tôi, có lẽ để đòi sa thải tôi. Tuy nhiên, cuối trận, nếu là một cổ động viên, tôi vẫn sẽ tự hào về các cầu thủ bởi họ đã chiến đấu hết mình”.

Đáng chú ý, chỉ hơn một tháng trước, HLV Pereira vừa được Wolves gia hạn hợp đồng sau mùa giải 2024-25 thành công, khi ông giúp đội bóng trụ hạng ngoạn mục. Dẫu vậy, kể từ khi tiền đạo chủ lực Matheus Cunha rời CLB trong kỳ chuyển nhượng hè, Wolves gần như đánh mất bản sắc tấn công. Những chiến thắng hiếm hoi của họ đều đến ở các đấu trường cúp.

Sau vòng 10, Wolves đang kém nhóm an toàn tới 8 điểm, họ là đội duy nhất chưa chiến thắng ở mùa giải năm nay. Hai kết quả hòa trước Tottenham và Brighton là tất cả những gì đội bóng giành được ở Ngoại hạng Anh mùa này, cả hai trận đều kết thúc trong tiếc nuối khi Wolves để thủng lưới ở những phút cuối.

Pereira trở thành huấn luyện viên thứ tư bị sa thải ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trước đó, Nottingham đã sa thải huấn luyện viên Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou, West Ham sa thải Graham Potter. Như vậy, cả ba đội bóng ở nhóm "cầm đèn đỏ" của Ngoại hạng Anh mùa này đều đã sa thải huấn luyện viên, cá biệt CLB Nottingham sa thải tới hai người.