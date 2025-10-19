Huấn luyện viên bị sa thải nhanh nhất lịch sử Premier League

"Nottingham Forest xác nhận sau một loạt kết quả và màn trình diễn thất vọng, Ange Postecoglou đã bị chấm dứt hợp đồng với tư cách là HLV trưởng với hiệu lực ngay lập tức. CLB sẽ không đưa ra thêm bình luận nào vào thời điểm này", Nottingham thông báo sa thải HLV Ange Postecoglou sau trận thua thảm hại trước Chelsea.

Quyết định của Nottingham Forest khiến Ange Postecoglou trở thành HLV bị sa thải nhanh nhất lịch sử Premier League, khi ông chỉ mới đảm nhiệm "ghế nóng" của "The Reds" vỏn vẹn 39 ngày, sau khi thay thế người tiền nhiệm Nuno Espirito Santo hồi tháng 9.

HLV Ange Postecoglou bị sa thải chỉ sau 39 ngày dẫn dắt Nottingham Forest (Ảnh: Getty).

Kỷ lục bị sa thải nhanh nhất trước đó thuộc về HLV Les Reeds khi dẫn dắt Charlton chỉ trong 41 ngày, khi nhà cầm quân người Anh được bổ nhiệm vào tháng 11/2006 và bị sa thải vào đêm Giáng sinh cùng năm. Ngoài ra Postecoglou là HLV có số trận dẫn dắt ít thứ hai trong kỷ nguyên Premier League (5 trận), chỉ hơn Frank de Boer (4 trận tại Crystal Palace năm 2017).

Điều đáng nói là Postecoglou có thành tích cực tệ khi dẫn dắt Nottingham với việc không giành nổi một chiến thắng nào sau 8 trận cầm quân. Trận thua 0-3 trước Chelsea ngay trên sân nhà City Ground đã khiến ban lãnh đạo đội bóng hết kiên nhẫn với chiến lược gia người Australia.

Theo tờ Talksport, ban lãnh đạo Nottingham Forest đã ngay lập tức chọn được người thay thế Postecoglou là HLV Sean Dyche - người đang thất nghiệp kể từ khi bị Everton sa thải vào tháng 1.

Thực tế Nottingham Forest rất muốn có HLV Marco Silva của Fulham làm lựa chọn lâu dài, nhưng họ gặp khó khăn để phá vỡ hợp đồng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha với Cottagers trước khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6/2026.

Chính vì vậy cựu HLV CLB Burnley và Watford, Sean Dyche được coi là giải pháp tạm thời tốt nhất vào lúc này.