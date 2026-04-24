Hơn 3000 VĐV dự giải chạy "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc"

Giải chạy sẽ diễn ra từ ngày 1/5 đến 2/5 tại Nghệ An, do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, nhằm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Tiếp nối thành công từ giải lần thứ nhất năm 2025, Giải chạy lần này dự kiến quy tụ hơn 3.000 vận động viên, trong đó bao gồm gần 700 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương. Các VĐV sẽ tranh tài ở 5 cự ly, gồm: 1km (Family run), 5km, 10km, bán marathon (21,0975km) và full marathon (42,195km).

Các cự ly thi đấu tại giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 (Nguồn: BTC).

Cung đường chạy xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, đi qua các tuyến phố như Trường Thi, Lê Nin và đặc biệt là trải dài trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Thời điểm diễn ra giải chạy cũng trùng với Festival du lịch Cửa Lò, hứa hẹn mang đến một không khí lễ hội thể thao sôi động, ấn tượng cho địa phương.

Phát biểu tại họp báo, ông Trần Đức Phấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân nhấn mạnh, thời gian qua, ban tổ chức đã làm việc, phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm bảo đảm an toàn cung đường chạy. Tại giải chạy năm nay, sẽ có một số bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai tham gia tiểu ban y tế, giúp nâng cao năng lực phòng, chống chấn thương, hoặc những đột biến có thể xảy ra trên đường chạy.

"Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 với mục tiêu giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tăng cường rèn luyện thể chất đồng thời nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Từ kinh nghiệm tổ chức giải chạy năm 2025, chúng tôi tin rằng giải chạy năm 2026 sẽ thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn trong lòng nhân dân và du khách”, ông Trần Đức Phấn khẳng định.