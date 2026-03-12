AirAsia RedRun 2026 đổ bộ 7 thành phố lớn: Đà Nẵng chờ đón hàng nghìn VĐV

Chuỗi sự kiện RedRun 2026 sẽ được triển khai xuyên suốt năm tại 7 điểm đến quan trọng trong mạng lưới của hãng bao gồm: Đà Nẵng, Bali, Kota Kinabalu, Cebu, Phuket, Surabaya và Đài Bắc. Đây không chỉ là cuộc đua về tốc độ mà còn là cơ hội để các vận động viên khám phá vẻ đẹp văn hóa và du lịch của khu vực ASEAN.

Bà Amanda Woo, Giám đốc Thương mại của AirAsia X cho biết RedRun là kết quả của tham vọng táo bạo gặp gỡ những kết nối thực sự, mỗi điểm đến thành một lý do để bay và đây không chỉ là chạy bộ, mà là cơ hội để khám phá thế giới.

Với hệ sinh thái du lịch rộng lớn, AirAsia đã thiết kế các chương trình khuyến mãi đặc biệt về vé máy bay và khách sạn dành riêng cho các vận động viên. Điều này giúp người tham gia dễ dàng lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ cuối tuần kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe và tận hưởng kỳ nghỉ tại những thiên đường du lịch hàng đầu châu Á.

Đà Nẵng chính thức được chọn là một trong ba thành phố đầu tiên mở cổng đăng ký cho chuỗi sự kiện năm 2026. Cuộc đua diễn ra vào ngày 26/4/2026. Mức giá ưu đãi sớm (Early Bird) chỉ từ 268.000 đồng, áp dụng đăng ký đến hết ngày 10/3/2026.

Các vận động viên có thể linh hoạt lựa chọn cự ly 5km, 10km hoặc bán marathon 21km tùy theo năng lực cá nhân. Với sự chuẩn bị bài bản và chuyên nghiệp, ban tổ chức dự kiến sẽ thu hút hơn 100.000 vận động viên (VĐV) tham gia trên toàn khu vực.

Sức hút của RedRun 2026 không chỉ nằm ở những đường chạy đẹp như mơ mà còn ở cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. Tất cả người tham gia đều có cơ hội giành được giải thưởng lớn là vé máy bay miễn phí trong suốt một năm cùng AirAsia, bên cạnh nhiều vật phẩm thể thao độc quyền của hãng.

Đây là minh chứng cho chiến lược của AirAsia trong việc củng cố sự hiện diện thương hiệu ngoài lĩnh vực hàng không, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ cho du lịch xuyên biên giới.