Hơn 1,3 triệu người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Tham dự chương trình Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026.có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Hơn 17.000 người tham gia Ngày chạy Olympic -Vì sức khoẻ toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) trong sáng 22/3 (Ảnh: Thế Nam).

Tham gia trực tiếp tại sự kiện ở Hà Nội còn có hơn 17.000 người, gồm: cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô. Ngoài ra, hoạt động ý nghĩa này cũng đồng loạt diễn ra tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 1,3 triệu người hưởng ứng.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhắc lại Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa của việc rèn luyện sức khỏe đối với mỗi người dân và sự phát triển của đất nước.

Đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô Hà Nội tham gia Ngày chạy Olympic (Ảnh: Thế Nam).

"Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà là đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa chính trị sâu rộng, với niềm tin Vì một Việt Nam mạnh mẽ, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc", Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" thời gian qua đã được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, tỉ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 38,5% dân số; tỉ lệ gia đình thể thao đạt 28,9%; cả nước có hơn 100.000 Câu lạc bộ thể dục thể thao đang hoạt động hiệu quả.

Các VĐV hoàn thành dễ dàng cung đường chạy quanh hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Thế Nam).

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, hưởng ứng Ngày chạy Olympic 2026, có 126 xã, phường của Thủ đô đã đồng loạt triển khai phong trào tại hầu hết đơn vị cơ sở, xã, phường, thị trấn, trường học,... Đây là chương trình có ý nghĩa xã hội rộng khắp, nhằm tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất, tầm vóc con người trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Ngay sau phần phát biểu Khai mạc và phát động, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu và toàn thể nhân dân tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã cùng nhau tham gia chạy hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe vì bản thân, gia đình và xã hội.