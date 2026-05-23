HLV U17 Trung Quốc lên tiếng khi đội nhà lỡ hẹn với chức vô địch châu Á

Trong trận chung kết giải U17 châu Á diễn ra vào rạng sáng 23/5 tại Saudi Arabia, U17 Trung Quốc đã gặp khó khăn khi bị U17 Nhật Bản dẫn trước 0-3 trong hiệp 1. Mặc dù sang hiệp 2, đội bóng ở đất nước tỷ dân đã gỡ lại 2 bàn nhưng điều đó là không đủ. U17 Trung Quốc ngậm ngùi nhìn U17 Nhật Bản giành chức vô địch.

U17 Trung Quốc giành huy chương bạc giải U17 châu Á (Ảnh: AFC).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Bin Ukishima của U17 Trung Quốc chia sẻ: “Trong hiệp 1, chúng tôi không thể tấn công và cũng yếu kém trong phòng ngự. U17 Nhật Bản đã thể hiện những điểm mạnh của họ một cách dễ dàng.

Việc U17 Trung Quốc thủng lưới tới 3 bàn và không thể đưa bóng lên phía trước là yếu tố quyết định trận đấu. Chúng tôi đã bước sang hiệp 2 với nhịp độ cao hơn. Tôi nghĩ các cầu thủ đã đáp ứng tốt”.

Dù thất bại nhưng U17 Trung Quốc đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt. Thậm chí, họ đã có thể gỡ hòa 3-3 nếu cú đánh đầu cận thành của Zhao Songyuan ở phút bù giờ cuối cùng không bị thủ thành Kosei Oshita của U17 Nhật Bản xuất sắc cản phá.

HLV Bin Ukishima nói thêm: “Hệ thống mà chúng tôi sử dụng trong hiệp 2 không phải là những gì đội bóng chuẩn bị thường xuyên trước đó. Vì vậy, các cầu thủ đã cho thấy sự thích nghi rất tốt.

Chúng tôi phòng ngự tốt hơn trong hiệp 2, chuyển hóa những pha tấn công tốt hơn. Những bàn thắng đã xuất hiện với U17 Trung Quốc”.

Cuối cùng, HLV Bin Ukishima đã lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của U17 Trung Quốc trong suốt trận đấu. Ông chốt lại: “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người hâm mộ, không chỉ những người đến sân cổ vũ mà cả những người cổ vũ đội bóng ở trong nước. Chúng tôi rất tiếc khi không thể giành chức vô địch.

Tuy nhiên, tôi tin rằng hành trình mà các cầu thủ đã trải qua để lọt vào trận chung kết có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bóng đá Trung Quốc. Trong 6 trận đấu vừa qua, các cầu thủ đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Tôi rất muốn dành lời khen cho họ”.

HLV Bin Ukishima tiếc nuối khi U17 Trung Quốc không thể lên ngôi vô địch (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, HLV Shingi Ono của U17 Nhật Bản chia sẻ: “Chúng tôi đã giành chức vô địch nhưng vẫn còn nhiều điều cần giải quyết. Dù sao, tôi nghĩ rằng đây là trận đấu có giá trị và là bài học giúp chúng tôi tiến bộ trong tương lai.

U17 Nhật Bản đã kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, việc để U17 Trung Quốc ghi bàn ngay đầu hiệp 2 là điểm trừ, khiến toàn đội đau đớn. Nó cho thấy những sai lầm có thể đến bất kỳ thời điểm nào, khiến đội bóng thủng lưới. Trong tương lai, chúng ta cần giải quyết những vấn đề đó và nỗ lực để có màn trình diễn tốt hơn. Điều quan trọng là phải duy trì sự ổn định trong cả trận đấu”.

Tiền đạo Maki Kitahara của U17 Nhật Bản đã thâu tóm cả hai giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới giải U17 châu Á. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cầu thủ đang khoác áo đội U18 FC Tokyo.