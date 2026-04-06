HLV U16 Trung Quốc bóp cổ, hành hung cầu thủ ở giải quốc tế

Sau khi U16 Trung Quốc thất bại với tỷ số 0-1 trước U16 Bờ Biển Ngà ở giải giao hữu ở Montagu (Pháp) ngày 5/4, HLV phó của đội U16 Trung Quốc (38 tuổi) có tên Li Zhuangfei đã có hành động bóp cổ, hành hung và lăng mạ với cầu thủ Liu Kaiyuan, người đang được đào tạo ở học viện bóng đá trẻ của Villarreal tại Tây Ban Nha.

HLV phó Li Zhuangfei lăng mạ cầu thủ Liu Kaiyuan (Ảnh cắt từ video).

Tiền đạo số 7 có vẻ như không hài lòng với quyết định của trọng tài trong trận đấu này. Sau trận đấu, anh đã gây sức ép với “ông vua áo đen”. Trợ lý Li Zhuangfei không hài lòng với hành động của cầu thủ trẻ Trung Quốc nên đã “dạy dỗ” Liu Kaiyuan.

Theo video ghi lại, HLV Li Zhuangfei vẫn tiếp tục đuổi theo tấn công Liu Kaiyuan và liên tục hét vào mặt cầu thủ này, ngay cả khi ban huấn luyện đã can ngăn.

Hành động của trợ lý HLV Li Zhuangfei ở giải đấu bóng đá cấp độ quốc tế khiến cho người hâm mộ Trung Quốc giận dữ. Một người bình luận: “Tôi cho rằng HLV phó này phải bị sa thải. Không thể chấp nhận được khi ông ta hành hung thiếu niên”.

Một người khác có chung quan điểm: “Ngay cả sự việc tranh cãi đến đâu, việc ông ta bóp cổ, hành hung một cậu bé là điều không thể chấp nhận được”.

Liu Kaiyuan đang khoác áo đội trẻ Villarreal (Ảnh: Villarreal).

Người thứ ba tiếp lời: “Vị trợ lý HLV này nên bị đuổi khỏi đội tuyển quốc gia. Ông ta chỉ gây ảnh hưởng xấu tới lũ trẻ”.

Thậm chí, nhiều cư dân mạng Trung Quốc vào trang cá nhân của HLV Li Zhuangfei để phản đối, yêu cầu ông rời khỏi ban huấn luyện đội U16 Trung Quốc ngay lập tức.

Ở giải giao hữu quốc tế, U16 Trung Quốc toàn thua trong cả hai trận đấu trước U16 Brazil và U16 Bờ Biển Ngà. Trong trận đấu cuối cùng, họ sẽ đối đầu với U16 Peru để phân hạng 7-8 ở giải đấu.