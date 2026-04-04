Bóng đá Trung Quốc mời Thái Lan và Iran tham dự giải đấu trước Asian Cup

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) cho biết, họ đã mời các đội Thái Lan, Triều Tiên và Iran tham dự một giải đấu tứ hùng tại Trung Quốc.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) có cơ hội đá giao hữu với các đội Trung Quốc, Triều Tiên và Iran (Ảnh: ASEAN Football).

Giải đấu này sẽ diễn ra nhân dịp FIFA Days (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới tập trung, làm nhiệm vụ quốc tế) trong tháng 6. Phía CFA chưa công bố thời điểm chính xác bóng sẽ lăn, nhưng khả năng cao giải đấu này sẽ diễn ra ngay trước World Cup 2026 (từ ngày 11/6 đến 19/7).

Trong số 4 đội dự giải, Iran là đội có vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2026. Chính vì thế, đội bóng Tây Á sẽ tận dụng các trận đấu tại Trung Quốc, để “làm nóng” trước khi đến Bắc Mỹ tham dự giải vô địch bóng đá thế giới.

Thái Lan là một trong 4 đội Đông Nam Á có vé đi tiếp tại Asian Cup 2027 (Ảnh: FAT).

Còn về phía đội tuyển Thái Lan, họ sẽ dùng giải đấu ở Trung Quốc, để chuẩn bị cho AFF Cup 2026 (từ ngày 24/7 đến 26/8) và FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10).

Đây cũng là giải đấu để các đội Trung Quốc, Thái Lan, Iran và Triều Tiên chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027 (từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 2 năm sau). Đây là 4 đội đã có vé dự giải vô địch châu Á trên đất Saudi Arabia năm 2027.

Truyền thông Đông Nam Á nhận định đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Thái Lan chuẩn bị về mặt chiến thuật, trước khi tham dự một loạt giải đấu cấp khu vực và châu lục từ giữa năm nay đến đầu năm sau.