HLV Deschamps gạch tên Camavinga khỏi tuyển Pháp dự World Cup 2026

HLV trưởng Didier Deschamps đã công bố danh sách đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2026 vào rạng sáng 15/5 (giờ Việt Nam), trong đó tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid là cái tên đáng chú ý bị loại.

Thủ môn Robin Risser được triệu tập nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo Racing Lens, đội bóng đang đứng thứ hai tại Ligue 1 và sẽ góp mặt ở trận chung kết Cúp quốc gia Pháp cuối tháng này. Thủ thành 21 tuổi cũng vừa được bình chọn là thủ môn hay nhất Ligue 1 hồi đầu tuần.

Đây là lần đầu tiên Risser được gọi lên tuyển, thay thế cho Lucas Chevalier, người từng được kỳ vọng sẽ góp mặt nhưng bị gạch tên sau khi mất suất bắt chính tại Paris Saint-Germain và dính chấn thương. Chevalier chưa thi đấu kể từ tháng 1.

Trên hàng công, tiền đạo Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace, người ra mắt tuyển Pháp từ tháng 10 năm ngoái và đã có ba lần khoác áo đội tuyển, được lựa chọn thay cho Randal Kolo Muani để lấp khoảng trống mà Hugo Ekitike để lại sau chấn thương đứt gân Achilles gặp phải trong trận đấu của Liverpool với PSG tại Champions League tháng trước.

“Cậu ấy sở hữu phong cách khác biệt so với các tiền đạo còn lại”, Deschamps nói về quyết định của mình.

Trước khi danh sách được công bố, truyền thông Pháp cũng đặt dấu hỏi về việc Deschamps có tiếp tục đặt niềm tin vào Camavinga sau mùa giải gây thất vọng cùng Real Madrid hay không. Cuối cùng, chiến lược gia người Pháp đã lựa chọn hậu vệ Maxence Lacroix của Crystal Palace, người từng gây ấn tượng trong trận ra mắt gặp Brazil hồi tháng 3.

“Tôi nghĩ đây sẽ là nỗi thất vọng rất lớn với cậu ấy. Nhưng Camavinga cũng đã trải qua mùa giải khó khăn bởi chấn thương”, Deschamps chia sẻ.

Ngoài trường hợp của Camavinga, danh sách 26 cầu thủ tuyển Pháp không có nhiều bất ngờ. Có tới 10 cầu thủ từng góp mặt trong trận chung kết World Cup tại Qatar bốn năm trước tiếp tục được triệu tập, trong khi bộ ba Lucas Hernandez, N'Golo Kante và Kylian Mbappe vẫn còn hiện diện từ đội hình vô địch thế giới năm 2018 tại Moscow.

Đội trưởng Mbappe sẽ dẫn dắt hàng công rất đáng gờm của tuyển Pháp, bên cạnh chủ nhân Quả bóng vàng Ousmane Dembele và tài năng trẻ đang lên Michael Olise. Tại World Cup, tuyển Pháp nằm ở bảng I cùng Na Uy, Senegal và Iraq. Nhà vô địch thế giới hai lần sẽ đá trận ra quân gặp Senegal trên sân MetLife vào ngày 16/6.