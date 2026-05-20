Tuyển Scotland triệu tập cựu ngôi sao Man Utd dự World Cup 2026

Tối 19/5, huấn luyện viên (HLV) Steve Clarke gây chú ý khi công bố 26 cầu thủ sẽ đại diện cho Scotland tham dự World Cup 2026.

Người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhà cầm quân sinh năm 1963 điền tên Craig Gordon trong số 3 thủ môn sẽ tham dự giải đấu tại Bắc Mỹ, khi thủ thành này đã 43 tuổi và chỉ chơi vỏn vẹn 225 phút trong ba lần ra sân mùa này cho CLB Hearts hồi tháng 1.

Gordon đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương vai kể từ tháng 2, và chấn thương này đã khiến anh không được triệu tập vào đội tuyển Scotland cách đây hai tháng. Tuy nhiên, HLV Steve Clarke tự tin rằng thủ môn kỳ cựu này sẽ kịp bình phục để tham gia giải đấu sau khi điền tên anh vào đội hình.

"Luôn khó khăn khi bạn có những thủ môn không được ra sân thường xuyên. Chỉ cần họ nỗ lực hết mình trong tập luyện, bạn có thể tin rằng họ có thể ra sân và thi đấu trong nhiều trận đấu.

Chúng tôi nhận được những thông tin tốt từ Hearts, cậu ấy đang tập luyện rất tốt, cậu ấy đảm bảo với chúng tôi rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh", HLV Steve Clarke bày tỏ với báo giới.

Đội hình Scotland tham dự World Cup 2026 có nhiều cái tên đáng chú ý, với các hậu vệ Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (cựu cầu thủ Arsenal và đang khoác áo Celtic), tiền vệ John McGinn (Aston Villa), Scott McTominay (cựu cầu thủ Man Utd, đang khoác áo Napoli), tiền đạo Ross Stewart (Southampton)...

Đội tuyển Scotland dự kiến sẽ có hai trận giao hữu với Curacao (ngày 30/5) và Bolivia (ngày 6/6) trước khi bước vào tranh tài ở World Cup 2026.

Đoàn quân của HLV Steve Clarke sẽ bắt đầu vòng bảng World Cup với trận ra quân tại bảng C gặp đội tuyển Haiti vào ngày 14/6, sau đó là Morocco và Brazil. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền vào vòng 1/16.