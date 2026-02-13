HLV Simeone chế giễu Lamine Yamal trong ngày Barcelona thảm bại

HLV Diego Simeone đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc khi giơ ba ngón tay hướng về phía Lamine Yamal sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Ademola Lookman. Đáp lại, thần đồng của Barcelona chỉ gượng cười.

HLV Simeone chế giễu Yamal khi Atletico Madrid thắng đậm (Ảnh: Daily Mail).

Chưa dừng lại ở đó, chiến lược gia người Argentina thậm chí còn chạy dọc đường biên để ăn mừng cuồng nhiệt trong một hiệp một bùng nổ. Đó là hiệp đấu mà Atletico Madrid đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Barcelona.

Sau chiến thắng “hủy diệt” trước Barcelona, Atletico Madrid gần như đặt chân vào trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha. Ở trận lượt về vào tháng tới, Barcelona phải giành chiến thắng với cách biệt 5 bàn trước Atletico Madrid mới có thể ngược dòng.

Nỗi thất vọng của Barcelona càng lớn hơn khi bàn thắng duy nhất mà họ đưa được bóng vào lưới (pha dứt điểm trong tình cảnh lộn xộn của Pau Cubarsi) không được công nhận. Trọng tài đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị sau 8 phút kiểm tra VAR.

Lý do trọng tài mất nhiều thời gian kiểm tra VAR như vậy vì hệ thống bắt việt vị bán tự động gặp trục trặc do “mật độ cầu thủ quá cao” trong tình huống đó. Vì vậy, các trọng tài phòng VAR buộc phải kẻ vạch thủ công để đưa ra quyết định.

Đêm thi đấu của Barcelona còn tồi tệ hơn khi trung vệ Eric Garcia còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng quyết liệt với Alex Baena.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Simeone chia sẻ: “Tôi nghĩ người hâm mộ của chúng tôi cần những bữa tiệc như thế này. Chúng tôi biết rõ đối thủ mình sẽ phải đối mặt. Không thể buông xuôi. Vẫn còn một chặng đường dài tới trận lượt về, nhưng hôm nay chúng tôi đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Họ xứng đáng với điều đó”.

Yamal không thi đấu thành công trước Atletico Madrid (Ảnh: Getty).

Tân binh Lookman của Atletico Madrid đang tạo dấu ấn mạnh mẽ sau thương vụ trị giá 30,3 triệu bảng từ Atalanta. Cựu cầu thủ của Everton, Leicester City, Fulham và Watford đã ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo chỉ sau 3 trận kể từ khi gia nhập trong tháng này.

HLV Simeone nhận xét về học trò người Nigeria: “Lookman khác biệt so với tất cả các cầu thủ chúng tôi đang có, đặc biệt ở những tình huống một đối một, nhưng cậu ấy cũng chơi phối hợp tốt. Hồ sơ của cậu ấy cho phép chúng tôi sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau và tác động lên đội bóng là rất tích cực.

Cậu ấy cảm thấy thoải mái, và hy vọng chúng tôi có thể giúp cậu ấy trở thành một cầu thủ còn xuất sắc hơn nữa, cũng như cậu ấy có thể giúp chúng tôi phát triển với tư cách một tập thể”.