HLV Park Hang Seo có thể gia nhập CLB Thái Lan với mức lương cao

“HLV Park Hang Seo có khả năng sẽ dẫn dắt CLB Kanchanaburi ở giải hạng 2 Thái Lan trong mùa giải tới”, trang Mr Football AEC thông tin. Cũng theo thông tin từ trang này, CLB vừa mới xuống hạng ở giải vô địch quốc gia Thái Lan sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ HLV người Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo có thể dẫn dắt CLB Kanchanaburi của Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Trang Mr Football AEC viết thêm: “Đội bóng Kanchanaburi sẵn sàng chi mức lương lên tới 2 triệu bath mỗi tháng (1,6 tỷ đồng) để mời gọi HLV Park Hang Seo, với tham vọng đưa CLB trở lại hạng đấu cao nhất của Thái Lan ở mùa tới”.

HLV Park Hang Seo vẫn chưa đảm nhận công việc huấn luyện kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào năm 2023. Ông chỉ làm việc trong vai trò cố vấn ở CLB Bắc Ninh cũng như được bổ nhiệm vào vị trí phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Vào tháng 6 tới, HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ cùng đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2026. Ở giải đấu sắp tới, ông sẽ đóng vai trò điều phối, hỗ trợ ban huấn luyện và quản lý các vấn đề hậu cần, vận hành. Công việc này đòi hỏi sự kết nối giữa nhiều bộ phận nhằm đảm bảo cho tuyển Hàn Quốc, giúp đội bóng duy trì trạng thái ổn định về chuyên môn và tâm lý trước các trận đấu.

Trước đó, trong đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA vào tháng 3), HLV Park Hang Seo cũng đóng vai trò Trưởng đoàn bóng đá Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo vẫn chưa dẫn dắt đội bóng nào sau khi rời đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

CLB Kanchanaburi vừa xuống hạng ở giải Thái Lan ở mùa 2025-2026. Ban lãnh đạo của đội bóng khẳng định sẽ đầu tư lớn để giúp CLB này sớm trở lại hạng đấu cao nhất Thái Lan. Trong đó, họ xem việc chiêu mộ HLV Park Hang Seo là mục tiêu hàng đầu.

Trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan, nhiều cổ động viên đã ủng hộ HLV Park Hang Seo tới xứ chùa vàng làm việc. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu:

“HLV Park Hang Seo sẽ mang tới tính kỷ luật và vực dậy CLB Kanchanaburi”.

“Các HLV người Hàn Quốc rất nghiêm túc. Trước nay, các cầu thủ Thái Lan thường không hợp với các HLV xứ kim chi. Tuy nhiên, các HLV này sẽ giúp cầu thủ Thái Lan kỷ luật hơn”.

“Tôi hy vọng HLV Park Hang Seo sẽ tạo ra sắc màu mới cho bóng đá Thái Lan”.

“Những HLV người Hàn Quốc rất cần mẫn. HLV Park Hang Seo đã giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển thần kỳ trong những năm qua. Ông ấy là người bóng đá Thái Lan rất cần ở thời điểm này”.