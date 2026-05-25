HLV Mikel Arteta hôn người vợ xinh đẹp sau khi vô địch

Sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng cuối cùng giải Ngoại hạng Anh trên sân Selhurst Park diễn ra vào tối 24/5, Arsenal đã nâng cao chức vô địch trên sân đối phương. Đây là lần đầu tiên “Pháo thủ” đăng quang ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 2004.

HLV Mikel Arteta trao cho vợ mình những cử chỉ thắm thiết (Ảnh: Sky Sports).

Trong lễ ăn mừng của Arsenal, HLV Mikel Arteta đã vô cùng xúc động. Ông đã bật khóc khi ăn mừng cùng ban huấn luyện và các cầu thủ. Trên khán đài, những cổ động viên (CĐV) Arsenal hô vang tên của HLV Arteta và các cầu thủ.

HLV Arteta mặc chiếc áo xuất hiện dòng chữ “Champions 26” và hướng lên khán đài tới chỗ của vợ mình Lorena Bernal. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã hôn vợ nồng nhiệt, trước khi ôm chầm lấy bà xã. Đó giống như lời cảm ơn tới người vợ đã đồng hành cùng ông trong suốt sự nghiệp.

Lorena Bernal năm nay 45 tuổi. Bà là diễn viên, người mẫu có tiếng mang trong mình hai dòng máu Argentina và Tây Ban Nha. Vào năm 1999 (khi 17 tuổi), Lorena Bernal đã đăng quang Hoa hậu Tây Ban Nha và lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu thế giới cùng năm.

Gia đình HLV Mikel Arteta có ba người con là Gabriel (sinh năm 2009), Daniel (sinh năm 2012) và Oliver (sinh năm 2015).

Vợ của HLV Arteta, Lorena Bernal, là cựu Hoa hậu Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Trước trận đấu với Crystal Palace, HLV Arteta đã nói về người vợ của mình: “Cô ấy đã giúp tôi giữ được sự điềm tĩnh, tự tin và năng lượng ở mức cần thiết trong suốt 6 năm dẫn dắt Arsenal. Nếu không có cô ấy, tôi sẽ không thể làm nên nhưng điều thần kỳ”.

Sau khi giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta đang hướng tới danh hiệu lớn tiếp theo trong sự nghiệp khi cùng Arsenal đối đầu với PSG ở trận chung kết Champions League vào lúc 2h ngày 31/5. Trong lịch sử, Arsenal chưa từng giành chức vô địch giải đấu số một châu Âu cấp CLB.