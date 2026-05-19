Kịch bản giúp Arsenal sớm lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

Rạng sáng 19/5, Arsenal đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Burnley trong trận đấu ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh trên sân nhà Emirates. Kai Havertz là người hùng của Arsenal khi ghi bàn thắng duy nhất trận đấu này.

Với kết quả này, đội bóng thành London đang tiến gần hơn tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Họ đang có 82 điểm sau 37 trận, nhiều hơn Man City 5 điểm và thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Theo kịch bản thông thường, Arsenal sẽ giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh nếu đánh bại Crystal Palace trong trận đấu cuối cùng mùa này. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mikel Arteta hoàn toàn có thể giành chức vô địch sớm.

Căn cứ theo tình hình hiện tại, Arsenal sẽ lên ngôi nếu Man City không thắng Bournemouth vào đêm nay. Khi ấy, Man “xanh” chỉ có tối đa 78 điểm (hòa Bournemouth), kém Arsenal 4 điểm. Họ không thể thay đổi tình hình khi chỉ còn 1 trận trong tay.

Do đó, bằng mọi giá, Man City phải giành chiến thắng trước Bournemouth nếu muốn níu giữ hy vọng giành chức vô địch.

Phát biểu trước báo giới, HLV Mikel Arteta khẳng định: “Chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ cổ vũ cho Bournemouth, thậm chí là cổ động viên cuồng nhiệt nhất. Mọi người đều biết rằng nếu Bournemouth có kết quả tốt, chúng tôi sẽ giành chức vô địch.

Chúng tôi đã làm được những điều cần làm. Kể từ sau thất bại trước Man City, tôi nói rằng Arsenal vẫn còn 5 trận đấu trong tay. Chúng tôi đã làm rất tốt khi giành chiến thắng 4 trận và chỉ còn một trận đấu nữa”.

Nói về trận thắng trước Burnley, HLV người Tây Ban Nha nói: “Tôi hài lòng với kết quả và màn trình diễn của đội bóng. Chúng tôi đã thi đấu tốt trong hiệp 1. Đó là một trong những hiệp đấu tốt nhất của Arsenal ở mùa giải này.

Chúng tôi đáng ra phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Việc chỉ thắng với tỷ số 1-0 thực sự rất thót tim. Tuy nhiên, toàn đội đã thể hiện được bản lĩnh, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Chúng tôi đã phải đối đầu với đội bóng ngoan cường. Họ đã chiến đấu tới cùng. Đó là lý do giải Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu vô cùng khó khăn”.

Trận đấu giữa Bournemouth và Man City diễn ra trên sân Vitality vào lúc 1h30 ngày 20/5.