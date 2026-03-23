HLV Mikel Arteta bị chỉ trích khi Arsenal thua Man City

"Chúng tôi đã nói về điều đó trước trận đấu, về việc lựa chọn đội hình và việc để thủ môn Kepa Arrizabalaga bắt chính. Đúng là cậu ấy đã chơi rất tốt ở giải đấu này, nhưng tôi nghĩ khi bạn đã vào đến trận chung kết tại Wembley lại khác.

Tôi nghĩ Arteta lẽ ra phải sử dụng những cầu thủ giỏi nhất trên sân, và thật không may, Raya mới là thủ môn giỏi nhất của Arsenal", chuyên gia bóng đá Darren Bent bình luận trên Talksport về sai lầm của thủ thành Kepa dẫn đến thất bại của Arsenal trước Man City ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh diễn ra trên sân Wembley vào tối 22/3 (giờ Việt Nam).

Arsenal đã có nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn vào lưới của Man City (Ảnh: Getty).

Cả Arsenal và Man City đều nhập cuộc quyết tâm với mục tiêu giành được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này, nhưng hiệp một diễn ra cân bằng khi cả hai đội đều tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giữa hiệp, trận đấu trở nên sôi động hơn khi Man City bắt đầu gây sức ép. Phút 60, Nico O'Reilly đã phá vỡ thế bế tắc bằng cú đánh đầu đưa Man City vươn lên dẫn trước.

Quả tạt bóng bổng của Rayan Cherki đã lọt qua tay Kepa Arrizabalaga, thủ môn người Tây Ban Nha bắt chính thay cho người đồng hương David Raya, tạo điều kiện thuận lợi cho ngôi sao trẻ người Anh ghi bàn dễ dàng.

Kepa mắc sai lầm ở phút thứ 60 giúp Man City có bàn mở tỷ số ở phút 60 (Ảnh: Getty).

"Kepa đã rời khỏi khung thành của mình. Và suýt nữa thì để thủng lưới khoảng 10 phút trước. Giờ thì một pha bóng lại lọt qua tay anh và rơi ngay trên vạch vôi", bình luận viên Stuart Pearce bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của thủ thành Kepa khiến Arsenal nhận bàn thua không đáng có.

"Năm phút cuối, Kepa trông thực sự rất thiếu ổn định, khả năng chuyền bóng, quyết định lao ra đối mặt với Doku và rồi pha bóng đó, cậu ấy bị bắt bài, không đủ lực và đã đánh rơi bóng vào vị trí thuận lợi.

Nhưng đó là điều Manchester City hoàn toàn xứng đáng nhận được bởi vì trong 10-15 phút cuối hiệp hai, họ đã hoàn toàn áp đảo", chuyên gia Darren Bent đồng quan điểm.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn đối với Arsenal khi tiền vệ 21 tuổi Nico O'Reilly ghi bàn thắng thứ hai cho cá nhân anh và ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City ở phút 64 bằng cú đánh đầu từ đường chuyền của Matheus Nunes, khiến Kepa không thể cản phá.

Cú đúp của O'Reilly đồng nghĩa với việc tuyển thủ Anh hiện là cầu thủ trẻ thứ ba ghi hai bàn trong một trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, sau Wayne Rooney của Man Utd năm 2006 và Ronnie Whelan của Liverpool năm 1982.

Nico O'Reilly toả sáng giúp Man City giành danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này (Ảnh: Getty).

"Ngay lúc này, giấc mơ giành cú ăn bốn đã tan vỡ. Arsenal đã đánh mất cơ hội ở trận chung kết đầu tiên này. Họ được hỏi liệu họ có thể xử lý tốt một trận đấu lớn tại Wembley trước một đội bóng giàu kinh nghiệm và đã từng vô địch hay không, và câu trả lời là không.

Họ không đủ khả năng. Đây là một cú sốc lớn đối với Arsenal. Đây là điều khiến Arteta đau lòng. Và những người chỉ trích, nghi ngờ ông ấy sẽ lại đặt câu hỏi về ông ấy", bình luận viên Adrian Durham nhấn mạnh nỗi thất vọng của HLV Mikel Arteta.

Thất bại 0-2 của Arsenal đồng nghĩa với việc "Pháo thủ" đã không giành được danh hiệu nào kể từ sau chức vô địch FA Cup năm 2020 .

"Thật đáng buồn. Chúng tôi thực sự muốn giành chiến thắng cho các cầu thủ và đặc biệt là người hâm mộ của chúng tôi, bởi vì các bạn biết họ mong muốn điều này đến mức nào và họ đã chờ đợi nó rất lâu. Vì vậy, thật đáng buồn", HLV Mikel Arteta bày tỏ sau thất bại trước Man City.

"Tôi nghĩ trận đấu có hai hiệp rất khác nhau. Hiệp đầu tiên, khi tôi nghĩ chúng tôi là đội chơi tốt hơn, chúng tôi có hai cơ hội. Một trong số đó có lẽ là cơ hội tốt nhất của trận đấu, lẽ ra phải thay đổi cục diện trận đấu nhưng nó đã không xảy ra và đây là những khoảnh khắc bạn phải tận dụng trong một trận chung kết gặp một đội bóng như Man City.

Và trong hiệp hai, đặc biệt là 18-20 phút đầu tiên, chúng tôi gặp khó khăn trong việc thoát khỏi thế bế tắc khi không có bóng, và nhất là khi giành lại được bóng, chúng tôi cũng khó tạo ra được tình huống mà mình mong muốn.

Và dù họ không có cú sút nào trong pha bóng đầu tiên, một sai lầm rất khó hiểu đã khiến chúng tôi phải nhận bàn thua đầu tiên, và ba phút sau trong pha bóng thứ hai, họ cho thấy họ đã nắm chắc phần thắng và ghi bàn thắng thứ hai, và từ đó mọi chuyện trở nên khó khăn hơn", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ lý do thất bại của đội nhà.

HLV Mikel Arteta dù vậy cũng bày tỏ sự thông cảm với sai lầm của thủ thành Kepa khiến Arsenal thua trận. "Vâng, tôi nghĩ cậu ấy đã chơi trọn vẹn cả giải đấu. Chính cậu ấy là người đã giúp chúng tôi có được vị trí như ngày hôm nay và tôi nghĩ sẽ thật không công bằng nếu Kepa không ra sân vì cậu ấy chưa hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy có khả năng thi đấu không tốt.

Kepa đã từng chơi những trận đấu kiểu này trước đây và thật không may là điều đó lại xảy ra vào thời điểm quan trọng nhất", HLV Arteta chốt lại.