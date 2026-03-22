Chung kết cúp Liên đoàn Anh: Vinh quang gọi tên Man City hay Arsenal?

*Trận chung kết cúp Liên đoàn Anh 2025-26 giữa Man City và Arsenal diễn ra tại sân vận động Wembley (London) vào 23h30 hôm nay (22/3, giờ Việt Nam). Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Tối nay, sân vận động Wembley sẽ chứng kiến một trong hai đội bóng hàng đầu nước Anh, Arsenal hoặc Man City, bước lên bục vinh quang để nhận chiếc cúp Liên đoàn Anh danh giá. Chiếc cúp sẽ được trang trí bằng dải ruy băng đỏ hoặc xanh da trời, tượng trưng cho màu áo của nhà vô địch.

Đây là một trận chung kết lịch sử khi lần đầu tiên hai đội đang dẫn đầu và xếp thứ hai tại Ngoại hạng Anh đối đầu nhau ở cúp Liên đoàn Anh. Trong khi Arsenal đang khao khát chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài ba thập kỷ tại giải đấu này, thì Man City của Pep Guardiola đang tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chức vô địch Champions League 2022-23.

Arsenal: Chấm dứt 30 năm chờ đợi?

Arsenal đang khát khao về một mùa giải thành công, mở đầu từ cúp Liên đoàn Anh (Ảnh: Getty).

Đối với Arsenal của Mikel Arteta, giấc mơ "ăn bốn" vẫn còn xa vời, nhưng một chiến thắng tại Wembley có thể nâng tỷ lệ thành công lên 25%. Lần gần nhất "Pháo thủ" đăng quang cúp Liên đoàn Anh là vào ngày 18/4/1993, 6 năm sau danh hiệu đầu tiên. Tuy nhiên, họ cũng là đội bóng có số lần thất bại ở chung kết nhiều nhất (6 lần), gần nhất là trước chính Man City vào năm 2018.

Hành trình đến Wembley của Arsenal không hề dễ dàng, nhưng họ đã vượt qua Port Vale, Brighton, Crystal Palace và Chelsea. Đặc biệt, màn ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ và ban huấn luyện sau bàn thắng quyết định của Kai Havertz ở bán kết trước Chelsea đã cho thấy khát khao chiến thắng của đội bóng Bắc London.

Mikel Arteta, cựu trợ lý của Man City, đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên của Arsenal giành chiến thắng trong hai trận chung kết cúp lớn đầu tiên dẫn dắt đội (không tính Community Shield). Lịch sử cũng ủng hộ chiến lược gia người Tây Ban Nha khi ông bất bại trong 8 lần xuất hiện tại Wembley cùng Arsenal trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Phong độ gần đây của Arsenal cũng rất ấn tượng với chuỗi 14 trận bất bại và 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Man City: Cứu vãn mùa giải đầy biến động?

Man City đang thi đấu thất thường ở mùa giải 2025-26 (Ảnh: Getty).

Trước khi vòng 1/8 Champions League diễn ra, Man City cũng nuôi tham vọng "ăn bốn", nhưng thất bại 1-2 trước Real Madrid đã khiến họ sớm chia tay đấu trường châu Âu. Mùa giải đầy biến động của Man City vẫn có thể được cứu vãn ở đấu trường quốc nội, với Liverpool đang chờ đợi ở tứ kết FA Cup vào tháng tới. Tuy nhiên, việc chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường đang đặt ra nhiều dấu hỏi về phong độ của thầy trò Pep Guardiola.

Mặc dù cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang nằm trong tay Arsenal với khoảng cách 9 điểm (dù đá nhiều hơn 1 trận), Man City lại là "ông vua" thực sự của cúp Liên đoàn Anh. Đội bóng áo xanh đã thắng 8/9 trận chung kết tại cúp Liên đoàn Anh, bao gồm 7 lần liên tiếp kể từ năm 1974. Pep Guardiola cũng có thể trở thành huấn luyện viên đầu tiên 5 lần vô địch giải đấu này.

Tuy nhiên, bàn gỡ muộn của Gabriel Martinelli tại Emirates hồi tháng 9 đã giúp Arsenal bất bại trong 6 lần đối đầu gần nhất với Man City. Nếu kéo dài chuỗi này lên con số 7, đó sẽ là một kết quả không thể tuyệt vời hơn cho "Pháo thủ" trong trận chung kết đầy kịch tính này.

Thông tin lực lượng

Huấn luyện viên Arteta tiếp tục giữ kín thông tin về tình hình lực lượng trước trận chung kết cúp Liên đoàn Anh, với câu trả lời quen thuộc "chờ xem" về khả năng ra sân của Jurrien Timber (chấn thương mắt cá) và đội trưởng Martin Odegaard (đầu gối).

Trong khi đó, Mikel Merino chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương bàn chân. Tuy nhiên, Eberechi Eze, người từng khiến người hâm mộ lo lắng ở trận lượt về với Leverkusen, nhiều khả năng vẫn đủ sức khỏe để thi đấu.

Về vị trí thủ môn, thuyền trưởng "Pháo thủ" từ chối xác nhận ai sẽ bắt chính giữa Kepa Arrizabalaga và David Raya. Dù vậy, Kepa hiếm khi mắc sai lầm trong vai trò dự bị, anh được dự đoán sẽ có cơ hội ra sân tại Wembley, 7 năm sau sự cố tai tiếng dưới thời Maurizio Sarri.

Kepa nhiều khả năng sẽ được ra sân thi đấu (Ảnh: Getty).

Ở phía đối diện, huấn luyện viên Pep Guardiola lại thoải mái tiết lộ người bắt chính cho đội bóng của mình. James Trafford sẽ thay thế Gianluigi Donnarumma trong trận chung kết.

Nhà vô địch 8 lần chỉ thiếu vắng duy nhất Josko Gvardiol (chấn thương bắp chân). Tuy nhiên, Guardiola sẽ không thể sử dụng tân binh Marc Guehi do không đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp Arsenal.

Cựu trung vệ Crystal Palace vốn chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận thua Real Madrid, song Guardiola vẫn có thể điều chỉnh hàng thủ, với John Stones nhiều khả năng thay thế Abdukodir Khusanov.

Tấm thẻ đỏ của Bernardo Silva giữa tuần là lần đầu tiên trong sự nghiệp của anh tại Champions League, nhưng không ảnh hưởng tới trận chung kết tại Wembley. Tại đây, Erling Haaland sẽ hướng tới bàn thắng đầu tiên dưới mái vòm huyền thoại sau 6 lần "tịt ngòi" trước đó.