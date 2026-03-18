Khuất phục Leverkusen, Arsenal giành quyền vào tứ kết Champions League

Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên đất Đức, Arsenal đã may mắn cầm hòa Leverkusen với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, đội bóng thành London đã thể hiện bộ mặt khác khi được thi đấu trận lượt về trên sân nhà Emirates vào đêm qua.

Với lợi thế sân nhà, Arsenal áp đảo hoàn toàn so với đối thủ. Kết quả, “Pháo thủ” đã dễ dàng hạ gục Leverkusen với tỷ số 2-0. Điều đó giúp đội bóng nước Anh giành quyền lọt vào tứ kết với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận. Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp, Arsenal bước vào vòng đấu của 8 đội mạnh nhất. Cánh cửa vào bán kết của Arsenal mở rộng khi họ chỉ đối đầu với Sporting Lisbon ở vòng đấu tiếp theo.

Bước vào trận đấu này, Arsenal chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ đã gây sức ép liên tục về phía khung thành của Leverkusen. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Phút 36, Eberechi Eze đã thực hiện siêu phẩm khi xoay người nã đại bác từ ngoài vòng cấm tung lưới đối thủ.

Theo thống kê của Opta, Eberechi Eze đã trở thành cầu thủ thứ hai của Arsenal ghi bàn ở cả 4 đấu trường trong cùng một mùa giải, kể từ Theo Walcott ở mùa 2012/13.

Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục duy trì sức ép. Tới phút 64, họ đã nới rộng cách biệt sau tình huống dứt điểm ở ngay sát vòng cấm của Declan Rice.

Tới phút 71, Kai Havertz đã đưa bóng vào lưới đội bóng cũ nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi chạm tay. Dù sao, điều đó không làm ảnh hưởng tới chiến thắng của Arsenal. Chung cuộc, họ đã giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal. Đoàn quân HLV Arteta vẫn đi đúng hướng trên con đường chinh phục giấc mơ vô địch Champions League.

Đội hình thi đấu Arsenal vs Leverkusen

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard.

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Garcia, Palacios, Maza, Grimaldo; Kofane, Terrier.