HLV Kim Sang Sik tạm chia tay tuyển Việt Nam, dồn toàn lực cho SEA Games

Chiều 20/11, các thành viên đội tuyển Việt Nam từ Lào về nước, kết thúc chuyến làm khách tại đất nước triệu voi, trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Lào, với các pha lập công của Xuân Son và Tuấn Hải.

Với ba điểm giành được, đội tuyển Việt Nam dù không được cộng thêm điểm số nào nhưng vẫn tăng một bậc, lên hạng 110 thế giới trong bảng cập nhật mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Xuân Son cùng các đồng đội về nước trong chiều 20/11 (Ảnh: VFF).

Đây là những kết quả rất khích lệ với đội tuyển Việt Nam, khép lại các nhiệm vụ trong năm 2025 với nhiều thành công.

Sau khi về nước, các cầu thủ trở lại CLB chuẩn bị cho vòng 1/8 Cúp Quốc gia, còn HLV Kim Sang Sik hội quân với đội U22 Việt Nam. Theo kế hoạch, phải tới cuối tháng 3/2026 đội tuyển Việt Nam mới tập trung trở lại chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia. Như vậy, HLV Kim Sang Sik tạm chia tay đội tuyển Việt Nam trong 4 tháng.

Với U22 Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò tiếp tục tập luyện tại Vũng Tàu chuẩn bị cho SEA Games 33. Trước đó, U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, với kết quả thắng chủ nhà U22 Trung Quốc 1-0, thua U22 Uzbekistan 0-1, thua U22 Hàn Quốc 0-1.

Đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào tháng 3 năm sau (Ảnh: VFF).

U22 Việt Nam dự kiến sang Thái Lan vào ngày 2/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33. Tại giải đấu này, U22 Việt Nam đá trận ra quân gặp U22 Lào (4/12), sau đó gặp U22 Malaysia (11/12).

Ngay sau SEA Games 33, U22 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 1/2026). Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan.