HLV Kim Sang Sik rút gọn danh sách U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á

Đây là bước điều chỉnh lực lượng đầu tiên của đội tuyển trước thềm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia.

Trước đó, ở ngày đầu hội quân, đội tuyển U23 Việt Nam đã có một sự bổ sung nhân sự khi tiền vệ Nguyễn Quốc Việt (CLB Ninh Bình) được triệu tập, nâng tổng số cầu thủ góp mặt trong danh sách lên 36 người.

HLV Kim Sang Sik sẵn sàng cùng U23 Việt Nam dự giải châu Á (Ảnh: VFF).

Sau giai đoạn đánh giá về chuyên môn thông qua các buổi tập và hai trận đấu tập nội bộ, ban huấn luyện đã quyết định nói lời chia tay với 8 cầu thủ gồm: Nguyễn Quang Vinh (SL Nghệ An), Nguyễn Đăng Dương (Thể Công Viettel), Lê Đình Long Vũ (SL Nghệ An), Đinh Xuân Tiến (SL Nghệ An), Nguyễn Lê Phát (PVF), Lê Văn Thuận (CLB Thanh Hóa), Nguyễn Bảo Long (PVF), Đinh Quang Kiệt (HAGL).

Chiều qua (6/7), nhóm 8 cầu thủ nói trên đã trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải mới, đồng thời chờ đợi cơ hội góp mặt ở các đợt tập trung tiếp theo, hướng tới vòng loại U23 châu Á 2026 cũng như SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện tại TPHCM đến hết ngày 12/7. Sau đó, đội sẽ di chuyển về Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho chuyến bay sang Indonesia vào sáng 14/7, chính thức bước vào hành trình tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Trước khi lên đường, HLV Kim Sang Sik sẽ công bố danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ, đồng thời đội tuyển sẽ sử dụng tên gọi là đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự giải U23 Đông Nam Á 2025.

Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến 29/7. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Lào vào ngày 19/7 và U23 Campuchia vào ngày 22/7. Với thành tích hai lần liên tiếp vô địch các năm 2022 và 2023, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vương tại đấu trường khu vực.